Nach New York und Bangkok am besten nach Röschenz

Im Baselbieter Dorf – nahe am Wald und wo Nachbarschaftshilfe noch etwas zählt – wirds der Expat-Familie am wohlsten sein

Es gibt keinen Grund, weshalb ein Expat, der mit seiner Familie neu in die Schweiz zieht, die Stadt als Wohnort aussuchen sollte. Nicht, dass Basel per se unattraktiv wäre. Aber für den Expat, der bereits in New York, São Paulo oder Bangkok gelebt hat, wirkt Basel wie ein zu gross geratenes Dorf. Urbanität wird er weder suchen noch in Basel – nach seinen Massstäben – finden.

Seinen Arbeitsplatz hat der Expat – wo sonst – in der Stadt. Kulturbeflissen, wie er ist, geniesst er die Besuche im Kunstmuseum, in der Fondation Beyeler, womöglich auch im Theater Basel. Doch leben möchte dieser Expat nach Jahren in einer engen Grossstadt-Wohnung am liebsten im Grünen. Die 40 Minuten, die er vom Wohnort im Baselbiet an den Arbeitsplatz benötigt, sind ein Klacks: In London war er täglich mehr als eine Stunde unterwegs.

Der Expat zögert gleichwohl mit dem Umzug aufs Dorfe: Fragwürdige politische Entscheide schrecken ihn – verständlicherweise – ab. Doch ist die etwas harte Schale des Land-Bewohners erst einmal geknackt, wird der Expat die warmherzige Nachbarschaftshilfe und die intakten dörflichen Strukturen schätzen lernen. Seine Kinder werden in der Dorfschule auf unkomplizierte Art integriert, und in der Nachbargemeinde steht bereits das nächste Gym. Wozu brauchts da die International School? Der Expat wird fürs Morgen-Jogging kein Fitness-Abo lösen und sich auch keinen Stadtpark mit vielen anderen teilen müssen – der nächste Wald ist keine fünf Minuten vom Eigenheim entfernt. Dasselbe gilt für die Naherholung am Wochenende.

Die gegenseitigen Dorf-Kontakte – beim Begg, im Fussballverein oder an der 1.-August-Feier – werden unser Land verändern: Der Eingeborene wird realisieren, dass der zugezogene Fremde keine Gefahr darstellt, sondern eine Bereicherung. Er wird es sich künftig zweimal überlegen, ob er schädlichen Initiativen tatsächlich zustimmen will.