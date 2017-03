Auch wähenhistorisch sind wir offengestanden auf Spekulationen angewiesen. Irgendwann fand die Knolle auf ein Stück Teig und dieses wiederum in den Ofen. Da sind wahrscheinlich die Römer schuld, beziehungsweise die Römerinnen, da die Römer zu faul waren und nur ans Fressen dachten, oder ans Kriegern. Cepula nannten sie die Zwiebel, die in Italien zur cipolla und in Spanien zur cebolla wurde. Und in St. Gallen zur Bölle. Sorry for that.

Tausend Varianten

Das Wunderbare an der Zwiebelwähe ist, dass es praktisch unendlich viele Varianten gibt. Man kann die Zwiebeln mit Lauch ergänzen, mit Cima di Rape oder Spinat. Sehr gut mundet die 50-50-Variante mit Zwiebel und Spinat. Man kann sie mal dicker, mal dünner beschichten.

Die Urform und gleichzeitig die rudimentärste Art der Zibelewaie ist wohl die Zwiebel-Focaccia. Wie so oft in der italienischen Küche liegt hier das Geheimnis bei den erstklassigen Zutaten: duftendes Hartweizen-Mehl Tipo «0», gutes Olivenöl, grobes Salz. Basta.

Womit wir beim Thema wären. In der türkischen und kurdischen Küche ist die Zwiebel-Teigkombination ebenfalls sehr beliebt. Nicht vergebens steht Sibel E. Wayeh extrem auf diese Kuchenform. Als bestintegrierte Seconda ist sie auf Sondermission in Bern und konnte gestern nur gerade eine Stunde Fasnachtsluft schnuppern. Aber eine Zibelewaie musste dann schon sein. Sie liebt Zwiebeln über alles, allerdings nicht roh. Interessanterweise hat sie eine Vorliebe für grüne Zwiebeln.