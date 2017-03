Nach dem Fast-Unglück an der Elsässerstrasse 2 wird saniert: Mindestens einmal in der Woche sind die Modelleisenbähnler ganztags im Keller. Der Eifer an diesem Abend ist zu gross, als dass ein Journalist bemerkt wird. Erst als der Clubpräsident den Fremden scherzhaft als Kaufinteressenten der Eisenbahnanlage präsentiert, blickt einer auf: «Nie, nie, nie wird diese Bahn verkauft! Für die haben wir viele Millionen Stunden in Schweiss gebadet.»

Brönnimann hält sich meist im 1. Stock bei der elektrobetriebenen Schmalspurbahn auf. Als Präsident und jüngstes Mitglied des Vereins ist der 37-Jährige so etwas wie die Nachwuchshoffnung. Die meisten Modelleisenbähnler sind pensioniert. Der Verein kämpft mit schwindenden Mitgliederzahlen – einige sind in den vergangenen Jahren ausgetreten, andere gestorben. Junge sind Mangelware.

Und wer die verwegene Frage stellt, warum denn keine Frauen im Club sind, der erntet verwunderte Blicke. Ein Mitglied sagt: «Meine Frau und meine Tochter verbindet lediglich das Halbtax-Abo mit der Bahn.» So ein Modelleisenbahnverein sei aber trotzdem gut für die Ehefrauen, sagen die Clubmitglieder. So versperren ihre Männer mit ihrem Hobby nicht den ganzen Keller. Und sie müssten nicht ganz so tief in die Haushaltskasse greifen, weil sie sich mit dem Vereinseigentum vergnügen können.

Für eine Lok oder einen Triebwagen geben die Liebhaber nämlich gut und gerne bis zu 3000 Franken aus. Die Liebe zum Detail kennt keine Grenzen. Beim Nachbau eines Zugs wird jede einzelne Schraube, jedes einzelne Gewinde dem Original nachempfunden. Locker 400 Stunden Arbeit beschert ein einzelner Wagen.

Haben Sie Blut geleckt? Melden Sie sich beim Modelleisenbahnclub. Einzige Bedingung an neue Clubmitglieder: Sie haben irgendwie einen Flick ab.