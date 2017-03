Wer am Wochenende abends mit dem Zug von der Agglomeration nach Basel fahre, sehe den Ursprung des Problems. «Da kann man das ‹Vorglühen› hautnah miterleben», sagt Beat Voser, der leitende Staatsanwalt und Chef der Kriminalpolizei des Kantons Basel-Stadt.

In den Zügen bringen sich junge Leute aus der Agglo mit reichlich Alkohol in Stimmung für die Party in der Stadt. Es sind die gleichen Leute, die später, wenn die Clubs in den frühen Morgenstunden schliessen, zur «kurzzeitigen Belastung» für die Basler Polizisten werden. «Sie lassen sich provozieren, verlieren die Contenance und schlagen zu», sagt Voser.

Wie viele der registrierten Täter nicht im Kanton Basel-Stadt wohnen, ist in der Basler Statistik nicht erfasst. «Dazu müssten wir jeden einzelnen Fall anschauen», sagt Peter Gill, Sprecher der Basler Staatsanwaltschaft. Die vollen Züge am Wochenende seien aber ein Indiz dafür, dass viele von ausserhalb kommen.