Die Erweiterung des Kunstmuseums nimmt die «Herausforderung» des Kampfes gegen sämtliche aktuelle Ausstellungskonventionen an; daher die Definition als «Trojanisches Pferd». Genauer: «Christ & Gantenbein vermochten der Nostalgiefalle auszuweichen, indem sie vielen Elementen des Altbaus neu eine starke Präsenz gaben.»

Drei grosse Player für den Städtebau gibt es in der Stadt: die Pharmakonzerne, den Staat und die Stiftungen. Und während die Anordnung des Novartis Campus wie die beiden Vorlagen zum Roche-Areal ohne namhaften Widerspruch gutgeheissen werden, sieht dies ganz anders aus bei den Standrandentwicklungen Ost und Süd oder der Bebauung des Landhofareals.

Durchaus kritisch wird die städtebauliche Entwicklung des Kantons um den Voltaplatz bewertet. Auch beim Dreispitz harzt es, denn die städtebauliche Strategie von Herzog & de Meuron mit dem Ziel einer bunten Mischung an Nutzungen liess sich nicht umsetzen: «Inzwischen zeigt sich, dass die realen Bedürfnisse der unterschiedlichen Anspruchsgruppen keineswegs harmonisch zu einander passen.»

Roche-Turm wie Kreuzfahrtschiff

Viele Logistikunternehmen auf dem Dreispitz haben zudem Baurechtsverträge bis ins Jahr 2053. Trotzdem hat sich das Zentrum des Freilagers rund um den Campus der Künste rasant entwickelt, lautet das schliesslich doch positive Resümee.

Während dem Roche Bau 1 ein ganzes Kapitel gewidmet ist, fehlt der Novartis Campus in der umfassenden Darstellung so gut wie ganz. Zu Roche heisst es: «Die ungewohnten Dimensionen hatten schon – und gerade – während der Bauzeit etwas Unerhörtes, geradezu Monströses. Ein wenig, wie die riesigen Kreuzfahrtschiffe in die engen Gassen von Venedig ragen.» Da fehlt auch nicht der Hinweis, dass der Kanton mit einer Rechnung von rund 4 Milliarden Franken gegenüber Roche (der Jahresumsatz lag 2014 bei 47,5 Milliarden Franken) ein Zwerg ist.

Kleinere Projekte wie Umbau und Aufstockung in Birmannsgasse, Sempacherstrasse und Mörsbergerstrasse werden ebenso sorgfältig und liebevoll dargestellt wie der Life Sciences Campus Schällemätteli oder Stadtentwicklungsprojekte wie Klybeckplus oder 3-Land. In einem ausführlichen Interview mit Lörrachs ehemaliger Oberbürgermeisterin Gudrun Heute-Bluhm fehlt auch nicht der Blick über die in Basel allgegenwärtigen Grenzen, die zu einem gar nicht als negativ bewerteten «Slow Planning» führen.

