Ursula Renold hatte sich eingelesen. Deshalb wusste die Präsidentin des Fachhochschulrats der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) am Mittwoch auch, dass im Neubau in Muttenz nicht wie angekündigt eine Aufrichte gefeiert wurde. Denn diese erfolgt eigentlich, wenn der Dachstuhl eines Gebäudes aufgestellt wird. «Da der Kubuk aber keinen eigentlichen Dachstuhl haben wird, müsste man von einem Deckenfest sprechen», brachte sie den zahlreichen anwesenden Gästen bei.

Aber an der korrekten Wortwahl hängte sich am Mittwoch niemand auf. Es überwog die Freude über einen weiteren Meilenstein beim Bau des FHNW-Neubaus mit Namen Kubuk. Die Regierungsrätinnen Sabine Pegoraro und Monica Gschwind überbrachten Dankesworte vom Kanton für die anwesenden Handwerker, Bauarbeiter und Planer. Wenn sie sich in ein paar Jahren in Muttenz wiederfinden sollten, dürften sie den Kubuk mit Stolz betrachten, sagte etwa Gschwind. «Sie haben dazu beigetragen, dass künftig viele, viele junge Menschen hier eine zukunftsorientierte Ausbildung in modernen und funktionalen Räumlichkeiten absolvieren werden.»