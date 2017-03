«Tramverbindung Margarethenstich, für Binningen klar nachteilig», steht auf den Referendumsbögen, die neulich in alle Binninger Haushalte verteilt wurden. Das zeigt: Der Widerstand gegen die 300 Meter Tramgleis kommt hauptsächlich aus Binningen. «Wir konnten noch kein grosses Komitee bilden», bestätigt der ehemalige Binninger Land- und Einwohnerrat Roger Moll, der das Referendum gegen das Projekt organisiert. An Politikern für sich gewinnen konnte er bisher nur Binninger Einwohnerräte. Einige sind wie er freisinnig, die Mehrheit ist aus der SVP.

Doch von der kantonalen Volkspartei darf Moll keine Unterstützung erwarten. Als der Landrat des Baselbieter Kostenanteil für das Bauprojekt genehmigte, setzte sich zwar SVP-Präsident Oskar Kämpfer gegen die Vorlage ein. «Aber die Mehrheit unserer Landräte unterstützt den Margarethenstich», sagt er. «Also will ich mich nicht dagegenstellen, denn meine persönliche Meinung ist nicht massgebend.» Sollte es zu einer Volksabstimmung kommen, werde die Baselbieter SVP klar die Parole für den Margarethenstich fassen, «auch wenn einige Parteimitglieder in Binningen das kontrovers sehen».

Namen werden keine genannt

Vermutlich kann Moll die nötigen 1500 Unterschriften nur in Binningen finden. Aber Moll weiss: Um danach eine kantonsweite Abstimmung zu gewinnen, braucht er einige Persönlichkeiten und Institutionen aus dem ganzen Kanton hinter sich. «Wir werden uns neu formieren müssen», sagt er.

Einfach wird das nicht. Mit dem Argument, die neuen Ampeln wegen der Tramline schafften zusätzlich Stau, erhoffte sich Moll die Unterstützung der Autoverbände. Doch der Automobil Club der Schweiz (ACS) hat ihm bereits abgesagt. Christophe Haller, Präsident des Touring Club (TCS) beider Basel, ist zurückhaltend. Er kenne die Bedenken, dass es zusätzlichen Stau geben könnte, sagt er zur bz. Der TCS-Vorstand werde aber erst über eine Unterstützung entscheiden, wenn er darum gebeten werde.

Moll sagt, «einige namhafte Persönlichkeiten» hätten an seinem Referendum Interesse gezeigt, «aber ich darf keine Namen nennen». Darunter seien Allschwiler, Biel-Benkemer und Aescher, sogar Gelterkinder und Hölsteiner. Doch im Oberbaselbiet hat man eine andere Optik als in Binningen. Dort, hat Moll festgestellt, stosse man sich vor allem an den Kosten des Projekts, weniger am Projekt selber, wie das das Komitee tut.

Unterstützung erhofft sich Moll schliesslich aus Basel. Im Basler Gundeli-Quartier, hat er gehört, befürchte man zusätzlichen Stau beim Dorenbachviadukt. «Von solchen Bedenken habe ich auch schon gehört», bestätigt Fausi Marti, Präsident des Neutralen Quartiervereins Gundeldingen. «Aber ich kann sie nicht quantifizieren.» Und laut Moll sind einige Ladenbetreiber in der Basler Steinenvorstadt gegen die neue Tramlinie – wohl weil weniger Kunden aus dem Leimental direkt zur Heuwaage fahren könnten.

Meinung gegen Fakten

Doch was Moll die Unterstützung aus der Stadt bringt, ist fraglich. Denn das Referendum ist nur gegen den Baselbieter Teil der Finanzierung ergriffen worden. Er räumt denn auch ein: «Es hängt noch in der Luft, wer mich unterstützen wird.» Immerhin hat er bereits einen wortgewaltigen Redner für sich gewonnen. An einem öffentlichen Infoanlass in Binningen liess er nämlich Paul Bossert über den Margarethenstich schimpfen. Der Basler Verkehrsexperte schoss vor rund 25 Zuhörern heftig gegen den «behördlichen Schwachsinn». Für ihn stand fest: «Das Volk wird verarscht.»

Dem Direktor der Baselland Transport (BLT), Andreas Büttiker, unterstellte er, nicht alle Projektvarianten zu kennen. Die Baudirektoren aus Stadt und Land, Hans-Peter Wessels und Sabine Pegoraro, bezeichnete er als «Deppen, die null Ahnung haben». Moll war einverstanden, als Bossert siegessicher erklärte: «Unsere Gegner haben höchstens ihre Meinung, wir haben die Fakten.» Egal, wen die Margarethenstich-Gegner noch um sich scharen: Für einen angeregten Abstimmungskampf dürfte gesorgt sein.