Noch nicht lange ist es her, da war die Gemeinde in Eile, dessen Umgestaltung voranzutreiben, damit sie gleichzeitig mit der Sanierung der angrenzenden Baslerstrasse stattfinden kann. Dann vertagte der Kanton die Erneuerung dieser Hauptschlagader des Allschwiler Verkehrs, worauf das Ortsparlament Sparpotenzial witterte und gleich auch die weitere Planung des Lindenplatzes verschob.

Nun will der Kanton doch schon früher mit der Sanierung der Baslerstrasse beginnen. «Jetzt sind wir leicht unter Zugzwang», sagte Gemeinderat Christoph Morat am Mittwochabend vor dem Einwohnerrat. Vor dieser Möglichkeit hatten einige Parlamentarier und Gemeinderäte einst vergebens gewarnt. Nun aber soll es vorwärtsgehen: So nahm der Einwohnerrat am Mittwoch das Konzept «Meilensteinplanung Lindenplatz» zur Kenntnis. Dies ist der Grundstein dafür, dass sich eine Spezialkommission mit der Konkretisierung der baulichen Veränderung und der Planung befassen kann. Sie wird wohl viel zu debattieren haben, denn schon am Mittwoch wurden Bedenken geäussert, dass die im Konzept geschätzten Baukosten von 2,65 Millionen für Allschwil schlicht nicht zu stemmen seien.

Grünflächen-Angebot bemängelt

Die Umgestaltung des Lindenplatzes passt auch in die Resultate der Einwohnerbefragung, die der Allschwiler Gemeinderat am Mittwoch dem Parlament präsentierte. Dort wurden unter anderem die Qualität von Spielplätzen sowie das Angebot an öffentlichen Parks und Grünflächen bemängelt. Auch wünschen sich die Allschwiler mehr öffentliche Parkplätze und Verbesserungen bei der Schulwegsicherheit und dem Tagesstrukturen-Angebot. Besonders zufrieden zeigten sich die Allschwiler unter anderem mit der Freundlichkeit des Gemeindepersonals und der Trinkwasserqualität. (jug)