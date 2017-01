Seit sieben Jahren wird geplant

Doch erfahrungsgemäss brauchen Enteignungen Zeit – was wiederum Binningen gar nicht so ungelegen käme. «Das gibt uns die Gelegenheit, uns Gedanken zu machen, was wir mit dem frei werdenden Areal machen wollen.» Der Kanton möchte nämlich die Flächen, die für den Doppelspurausbau nicht nötig sind, nach dem Bau wieder veräussern. Für Keller ist das «eine einmalige Chance». Das Areal sei stadtnah, verkehrstechnisch bestens erschlossen und biete sich deshalb für eine Wohnüberbauung an.

Der Kanton ist laut Keller offen für Gespräche, will aber von Binningen konkrete Vorstellungen sehen. «Wir wollen jetzt Ideen zusammentragen und das weitere Vorgehen beschliessen», sagt Keller. Offen ist zum Beispiel, an wen der Kanton die Areale verkaufen soll. Für Keller ist aber jetzt schon klar: Die Binninger Pläne werden den Doppelspurausbau nicht verzögern.

Doch für Büttiker gehen sowohl Kanton als auch Gemeinde zu langsam vor. Seit mindestens sieben Jahren werde am Projekt Spiesshöfli geplant, stellt er fest. Da müsse eigentlich klar sein, was städtebaulich möglich und sinnvoll sei. Das Schienenprojekt komme mehr oder weniger voran. Doch für ihn ist auch wichtig, dass man für das ganze Areals eine gute Lösung findet. «Das hilft der Akzeptanz des Schienenprojekts.»