Seit einem Jahr sitzt die 45-jährige Frau in Untersuchungshaft, und bis letzte Woche beteuerte sie konsequent, sie habe keinerlei unrechtmässige Zahlungen ausgelöst. Doch zum Prozessauftakt vor dem Baselbieter Strafgericht in Muttenz gab sie dann zu, die Gelder abgezweigt zu haben. «Dies zu bestreiten wäre angesichts der Beweislage auch völlig lebensfremd», kommentierte Gerichtspräsident Adrian Jent.

Zusammen mit ihrem Lebenspartner betrieb sie ein hoch defizitäres Restaurant in Basel, die Löcher stopfte sie mit den Konzerngeldern. Dazu kamen Reisen und geleaste Autos, rund die Hälfte der abgezweigten 1,7 Millionen Franken überwies sie direkt auf ihr Kreditkartenkonto. «Ich habe kein Luxusleben geführt», meinte sie allerdings zu diesem Punkt.

Wie sich herausstellte, hatte die Frau zuvor in Warschau mit praktisch derselben Masche bereits zwei Arbeitgeber ausgenommen, die polnischen Gerichte verhängten bedingte Strafen von zwei Jahren sowie ein Berufsverbot.

Kurz nach dem Urteil arbeitete die Frau schliesslich für den US-Konzern Colgate-Palmolive zuerst in Warschau, ab August 2011 schliesslich bis zu ihrer Verhaftung im April 2016 als «financial services manager» in Therwil. Bruttolohn: rund 170 000 Franken im Jahr.

Die Nummer lief immer identisch ab: Dringliche, sogenannte «manual payments» wurden von ihr per E-Mail in Auftrag gegeben, eine zweite Person in Warschau führte die Überweisungen dann aus. Rückfragen gab es nicht, als Zahlungsgrund nannte sie beispielsweise «KVG Insurance».

Meist erwähnte sie auch, die Zahlung sei dringlich. Im Jahr 2012 lenkte sie so 117 000 Franken in 15 Überweisungen auf ihr eigenes Lohnkonto oder das ihres Restaurants, im Jahr 2015 waren es bereits 894 000 Franken in 27 Überweisungen. Insgesamt zweigte die Frau 1,7 Millionen Franken ab.

Neuer Versuch in Frankreich

Kurioserweise liess sie sich so beispielsweise auch ihre Kirchensteuerrechnung von 1900 Franken bezahlen. Vor Gericht argumentierte sie, die Firma habe anderen Angestellten dies durchaus bezahlt. Im Untersuchungsverfahren hatte sie auch behauptet, ihr Vorgesetzter habe alle ihre Zahlungen genehmigt. «Schon beim Verfahren in Polen war es Ihre Verteidigungsstrategie, Vorgesetzte und Mitarbeiter in Verruf zu bringen.

Man darf als Angeschuldigte lügen. Aber es ist perfid, die anderen derart in den Dreck zu ziehen», sagte Adrian Jent dazu. Das Dreiergericht verhängte eine vierjährige Freiheitsstrafe wegen gewerbsmässigen Betruges, dies entsprach auch dem Antrag von Staatsanwalt Jérôme Mollat. Dazu kommen Zivilforderungen von 1,7 Millionen Franken. Immerhin noch 200 000 Franken davon konnten die Behörden auf Konten sowie beim Inventar des Restaurants sicherstellen.

Auf ein Berufsverbot verzichtete das Gericht: Es wäre sowieso nur in der Schweiz gültig, und die Aufenthaltserlaubnis der Frau wurde bereits kassiert. Mit ihrem Lebenspartner möchte sie künftig in Frankreich ein Restaurant führen, sie erzählte freudig vom Studium von Kochbüchern in ihrer Zelle. «Ich möchte ein ganz neues Leben, ohne diese verrückte Konzernwelt, ohne diese Geldnähe», sagte die Frau.

Die Verurteilte kann das Urteil noch weiterziehen. Ihr Verteidiger betonte, der Zahlungsprozess in der Firma sei fehleranfällig gewesen, man habe es seiner Mandantin leicht gemacht. Eine schriftliche Lüge sei kein Betrug. Er hatte vergeblich eine lediglich teilbedingte Strafe von drei Jahren beantragt.