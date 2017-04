«Ich wohne und wohnte – mit einem Unterbruch von zwei Jahren – ständig in Waldenburg, ich arbeite dort im Wald und kenne auch die versteckten Plätzchen. Meine ganze Familie stammt aus Waldenburg. Ich bin stolz auf das Städtchen.» Der 32-jährige Mory liebt seinen Wohnort, hier fühlt er sich daheim. Dieses Tattoo sei «absolute Heimatliebe». Ein schönes Gefühl zu wissen, «dass ich das auf mir trage. Das finde ich cool.»

Die schützende Hand

Die «weisse Hand» stellt ein Ereignis aus dem Zweiten Weltkrieg dar und ist als «Wunder von Waldenburg» in die Geschichte eingegangen. Am 13. Mai 1940 soll am wolkenlosen Himmel über dem Städtchen um 21.30 Uhr eine helle Hand erschienen sein, während 20 Minuten, die Handfläche nach unten gerichtet. Viele Leute haben das gesehen. Diese schützende Hand soll die Schweiz vor den Kriegswirren verschont haben.

Auf David Morys Rücken dient die «weisse Hand» mit ihren überlangen Fingern auch als Übergang zum linken Arm. «Ich bin nicht abergläubisch und würde sagen, diese Hand würde auch mich beschützen», meint Mory. Sie gehöre einfach zum ganzen Bild.

In der Lehre begann alles

Für dieses Tattoo musste der Oberbaselbieter leiden. Das Stechen tut je nach Körperstelle mehr oder weniger weh. «Ich finde, dass es schmerzhaft ist.» Um das historische Bild auf den Rücken zu bringen, musste David Mory bei Floyd Varesi insgesamt 20 Stunden hinhalten. Drei Sitzungen waren nötig, die Unterbrüche dauerten einen bis drei Monate, weil die Haut verheilen musste. 2014 war das Tattoo komplett. Mory weist darauf hin, dass die Haut kurz nach dem Stechen einer guten Pflege bedarf.

Auch billig ist der Spass nicht. Es sei ein teures Hobby, gesteht der tätowierte Waldenburger. Eine Stunde kostet gegen 150 Franken. Und für solch anspruchsvolle Werke müssen auch lange Wartezeiten in Kauf genommen werden, bis der Tattoo-Künstler Hand anlegt.

Während der Lehre begann sich David Mory für Tattoos zu interessieren. Er schwänzte mit zwei Kollegen den Unterricht an der Berufsschule, um einen Nachmittag in Sissach im Tattoo-Studio von Floyds Vater, Guido Varesi, zu verbringen. «Das faszinierte mich. Kurz danach vereinbarte ich den ersten Termin», erinnert sich der Forstwart.

Seit 2003 ist einiges dazugekommen – an Oberkörper, Bauch und Armen. Mory war schon immer ein Fan von HR Giger, was an seinem linken Arm unübersehbar ist. Dieser ist mit mehreren Giger-Motiven versehen. Dem 32-Jährigen gefällt das Düstere, wenn Mechanik und Schläuche mit der Haut verfliessen. Derzeit macht er Tattoo-Pause, «aber es werden sicher noch ein paar Bildli mehr». Tabuzone ist für ihn das Gesicht, das könne das Aussehen stark verändern. «Man soll zwar nie nie sagen, aber es hat noch viel anderen freien Platz am Körper, der zuerst an die Reihe kommt.»

Positive Reaktionen

Bis jetzt hat der bärtige Dunkelhaarige keinerlei negative Äusserungen über seinen tätowierten Körper wahrgenommen. Im Gegenteil: Er erhält «sehr viele positive» Reaktionen. Seine Freundin und ihre vierjährige Tochter hätten kein Problem damit. David Morys Partnerin ist ohne Tattoos, «findet meine aber schön». Seine Eltern brechen jedoch nicht in helle Begeisterung aus. Der Vater sage stets: «Einen solch schönen Buben habe ich gemacht, und jetzt so was.» Damit könne er leben, meint Mory junior und betont: «Mein Charakter hat sich durch die Tattoos ja nicht verändert, sie gehören zu mir.» Er sieht sie als Körperdekoration, andere Leute liessen sich piercen oder eine lustige Frisur kreieren.

Übers Älterwerden mit Tätowierungen verliert Mory keinen Gedanken. Der Körper werde ohnehin alt. Er glaube nicht, «dass es mich in 40 oder 50 Jahren stört, wenn auch meine Runzeln schwarz gefärbt sind».