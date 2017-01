Eigentlich hätte die 40. Ausgabe des Regionalen Preistrommelns und -pfeifens von 10 bis 20 Uhr dauern sollen. Doch die Anmeldungen nahmen kein Ende, sodass der Event am Samstag eine Stunde früher als geplant beginnen musste und die letzten musikalischen Vorträge kurz vor 21.30 Uhr im mit rund 300 Zuschauern vollgepackten Saal des Hotels Engel stattfanden. «Der komplette Wettkampf soll sich auf einer Bühne abspielen», betont Heinrich Bader, der nach 15 Jahren im OK seinen Abschied gibt.

Die wachsende Beliebtheit des Regionalen ist auch die Konsequenz einiger Änderungen, welche die Organisatoren im Vorjahr vorgenommen haben. Mit Liestal als Austragungsort ist man wieder zentraler geworden und durch die Möglichkeit der Online-Anmeldung via Homepage auch moderner. Und dass jeder Teilnehmer einen Preis aus dem Gabentempel erhält, kommt natürlich vor allem bei den jungen Pfeifern und Trommlern an. Der Nachwuchs, das wird im Gespräch schnell klar, liegt Bader besonders am Herzen. Deshalb erachtet er es als bedeutsam, dass die ganz Jungen auf der gleichen Bühne stehen wie alle anderen.