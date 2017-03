«Sicherer Hafen für Flüchtlingskinder» titelte die bz, als sie im November 2015 die Pläne Basellands publik machte, ein kantonales Erstaufnahmezentrum für unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA) einzurichten. Seit Februar 2016 bietet das Heim in der ehemaligen Wielandschule am Arlesheimer Stollenrain bis zu 24 Jugendlichen, die ohne ihre Eltern in die Schweiz geflüchtet sind, vorübergehend eine Bleibe, bis sie an die Gemeinden weitervermittelt werden können.

Doch schon damals war klar: Das Haus ist auf Dauer keine Lösung. Das Areal ist im Besitz der Gehörlosen- und Sprachheilschule Riehen und der Mietvertrag läuft Ende 2017 aus. Zudem betonte der Kanton stets, dass es nur eine Übergangslösung sein könne, da es gar keine gesetzliche Grundlage für kantonseigene Strukturen im Bereich der UMA-Unterbringung gebe. Langfristige Lösungen müssten mit den Baselbieter Gemeinden erarbeitet werden.

Für Oberwil lohnt es sich

Genau dafür bietet Oberwil nun Hand. Wie der Gemeinderat vergangene Woche mitteilte, richtet er zurzeit ein eigenes UMA-Wohnheim ein. Dies an der Bottmingerstrasse 61, wo bisher das kommunale Asylheim angesiedelt war. Jenes zieht dafür an die Wehrlingasse 5, wo die Gemeinde neu eine Liegenschaft anmieten konnte. Das Oberwiler UMA-Heim soll Platz für bis zu zwölf Asylsuchende bieten und bereits im April den Betrieb aufnehmen. Geführt werden soll es durch die Stiftung Erlenhof, die schon in Arlesheim den Betrieb des UMA-Heims leitet und in Reinach zudem ein Jugendheim führt.

«Nur da eine neue Liegenschaft für das Asylheim frei wurde, konnten wir dem Kanton für die UMA etwas anbieten», sagt Martin Spörri auf Anfrage. Der Leiter der Abteilung Soziales von Oberwil möchte nicht zum Eigenlob ansetzen: «Wir versuchen bloss, gute Arbeit zu leisten und Menschen hier zu integrieren.» Er versichert denn auch, dass es Oberwil dabei nicht ums Geld gehe und «wir sicher kein Geschäft damit machen».

Ein Verlustgeschäft ist es für die Gemeinde freilich auch nicht. So erhält sie einen fixen Mietzins von rund 350 Franken pro angebotenem Platz oder gut 4000 Franken, wie Spörri offenlegt. Dazu wird Oberwil bei der Asylquote entlastet, muss also weniger Asylsuchende pro Einwohner aufnehmen als die ein Prozent, die verlangt sind. «Das alles gibt uns eine gewisse Entlastung und Planungssicherheit», sagt Spörri.