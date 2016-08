Während sich der Promotor des Golfplatzes in Wenslingen, Heinz Breitenmoser, in Deckung hält, geht der vor zwei Monaten gegründete Verein «Golfplatz Wenslingen Nein!» in die Offensive. Am letzten Wochenende streute er ein Flugblatt an alle Haushalte im Dorf mit der stolzen Botschaft, dass man schon 145 Mitglieder zähle. Gleichzeitig bedauert der Verein im Flugblatt, dass der Gemeinderat ein Gespräch zum Thema Golfplatz mit der Begründung, es mangle an einem ausgearbeiteten Projekt, ablehne. Vereinspräsident Max Wirz, Lehrer und Ur-Wenslinger, ergänzt: «Wir sind enttäuscht, dass uns der Gemeinderat nicht zum Meinungsaustausch empfangen will.»

Könnte der Grund dafür sein, dass Gemeindepräsident Andreas Gass (SVP) sich bereits in der Öffentlichkeit positiv zum Golfplatz geäussert hat und zu jenem Kreis von Bauern gehört, die um Abgabe von Land angefragt wurden? «Das ist DIE Frage. Auf jeden Fall ist seine Position kritisch», antwortet Wirz. Gass selbst will nichts von einem Interessenskonflikt wissen: «Ich bin eben ein Mensch, der nicht grundsätzlich gegen Neues ist. Ob ich Land von mir für den Golfplatz zur Verfügung stelle, habe ich offen gelassen.» Der Gemeinderat sei gesprächsbereit, sobald sich das Golfplatz-Projekt konkretisiere. Das sei im Moment aber nicht der Fall. So habe er seit drei Monaten nichts mehr gehört von Breitenmoser. Und Gass betont: «Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, dass er, sobald die Zeit reif ist dafür, nicht nur mit einer Partei, sondern mit beiden an einen Tisch sitzt.»

Noch keine schriftlichen Zusagen

Wann das der Fall sein wird, ist derzeit völlig offen. Denn Golfplatzpromotor Breitenmoser will sich nicht in die Karten blicken lassen: «Ich stehe in Verhandlungen mit den Landwirten und sie klären derzeit ab, welche Folgen Landabtretungen steuertechnisch und bezüglich Direktzahlungen haben.» Mehr wolle er zur Zeit nicht sagen, um «nicht Holz ins Feuer der Gegner zu werfen.» Ein solches Projekt benötige Zeit und in Rheinfelden habe es auch acht Jahre gedauert, bis der Golfplatz gebaut gewesen sei. Entscheidend sei, ob er die benötigten 60 Hektaren zusammenbringe. Breitenmoser rechnet mit Investitionen von 10 bis 15 Millionen Franken, je nach Standard des Klubhauses. Und dann sagt er doch noch: «Derzeit muss man von einer Idee, nicht von einem Projekt reden. Bis jetzt habe ich nichts Schriftliches, sondern nur mündliche Zusagen.»

Wirz und sein Verein stehen jedenfalls Gewehr bei Fuss. Wirz: «Wir werden mobilisieren, sobald sich das Projekt konkretisiert und es zu Landumzonungen kommt.» Dies dürfte nicht allzu schwer fallen, denn bis auf ein Dutzend kommen alle Vereinsmitglieder aus Wenslingen. Und zwar aus allen Altersklassen und «Eingeborene» wie Neuzuzüger, schiebt Wirz nach. Für ihn spricht in erster Linie der Kulturlandverlust gegen das Golfplatz-Projekt.

Kein Ackerland fürs Vergnügen

Diesbezüglich gibt es verbalen Support aus dem Nachbardorf Oltingen, das in Form etlicher Landpächter ebenfalls von einem Golfplatz betroffen wäre. Zwar schickt der Oltinger Gemeindepräsident Christoph Gerber (SVP) voraus: «Das Projekt ist Sache von Wenslingen, da reden wir als Gemeinderat nicht drein.» Persönlich würde er sich aber als Bauer nie für ein paar Franken kaufen lassen und Kulturland für einen Golfplatz zur Verfügung stellen: «Es widerspricht total meiner Gesinnung, schönstes Ackerland für das Vergnügen von ein paar Wenigen zu opfern.» In diesem Jahr würde in der Schweiz eine Hungersnot herrschen, wenn sich das Land nur vom eigenen Getreide ernähren könnte, so Gerber.

Gelassener steht der Präsident der Nachbargemeinde auf der andern Seite Wenslingens dem Golfplatz-Projekt gegenüber. Markus Sager aus Tecknau sagt: «Das betrifft uns nicht gross. Der Mehrverkehr wäre vernachlässigbar, da Wenslingen auch von Oltingen und Zeglingen her angefahren wird.»