Kommenden Mittwochabend schlägt für Felix Bielser die grosse Stunde. Der Wirt des Restaurants Sissacherfluh gibt in der Doku-Soap «Mini Beiz, dini Beiz» im Schweizer Fernsehen (18.15 Uhr) seine Visitenkarte ab. In den vier Sendungen von dieser Woche messen sich ebenso viele Restaurants aus dem Baselbiet und machen den Sieger aus. Neben Bielsers Beiz nehmen der Landgasthof Hirschen in Diegten (Dienstag), das mit 13 Gault-Millau-Punkten ausgezeichnete Thai-Restaurant Krone in Binningen (Donnerstag) und der Röschenzerhof in Röschenz (Freitag) teil, wo im Finale der Gewinner erkoren wird.

Stammgäste müssen überzeugen

Jedes Restaurant kürte einen Stammgast. Dieser preist «seine» Beiz im Fernsehen an und muss damit die Stammgäste der anderen Wirtshäuser überzeugen, dass sein Lieblingsrestaurant das beste ist. Jede der vier Personen isst auch in den Gaststätten ihrer Mitstreiter, darf beim eigenen Lokal jedoch nicht urteilen. Bewertet werden Ambiente, Essen und Preis-Leistungs-Verhältnis, die Skala für die drei Kriterien reicht von 0 bis 10 Punkte. Diejenige Beiz, die am Ende der Woche am meisten Zähler aufweist, bekommt eine Auszeichnung und zusammen mit seinem Stammgast 1000 Franken.

Nun will es Felix Bielser wissen. Er sei vom Schweizer Fernsehen schon vor eineinhalb Jahren angegangen worden, damals habe es allerdings noch nicht geklappt, sagt der 51-Jährige. Bielser wirtet seit Mai 2014 auf der Sissacherfluh, im Dorf unten betreibt er auch den Club 55, eine Disco. «Ich bin ein Quereinsteiger im Gastrobereich, habe aber ein Dienstleistungs-Gen», erklärt Bielser. Früher war er der Inhaber der «Sprisse» in Pratteln, vor neun Jahren hat er diese verkauft. Er ist zudem Gründer von Ü-Partys; an Silvester legt er in der Basler Elisabethenkirche als DJ Fix Hits aus mehreren Jahrzehnten auf.

«Das Bauchgefühl ist sehr gut»

Felix Bielser braucht stets neue Herausforderungen, er könne nicht jeden Tag nur Zwetschgenwähe machen. Zu solchen Herausforderungen zählt «Mini Beiz, dini Beiz». Derartiges findet er spannend. «Das ist aus dem Alltag heraus, etwas Neues.» Er wisse nicht, wie die Sendung rüberkomme. Aber es sei nicht schlecht gelaufen, «das Bauchgefühl ist sehr gut», betont Bielser. Die Dreharbeiten fanden an einem Tag im Oktober statt, etwa elf Stunden dauerten sie, bis nach Mitternacht. Es seien nur Gäste dabei gewesen, die Verständnis dafür aufgebracht hätten.

Der Wirt kochte eine Trilogie der Schweizer Küche, bekannte nationale Speisen en miniature und sehr speziell angerichtet. «Die Gäste konnten sich das zuvor nicht vorstellen», erzählt Felix Bielser. Mehr möchte er nicht verraten. Denn er will dem Publikum, das am Mittwochabend vor der Mattscheibe mitfiebert, nicht die Spannung nehmen. Bielser wird die Sendung in seinem Restaurant auf Grossleinwand verfolgen, er bietet seinen Gästen ein Public Viewing.

Als Stammgast hat der Beizer den Sissacher Ramon Keller auserwählt. «Dieser ist viel bei uns auf der Sissacherfluh und auch im Club 55.» Der Steinmetz, der in der Münsterbauhütte des Basler Münsters arbeitet, wird in der Doku-Soap ebenfalls vorgestellt.

«Ich gehe davon aus, dass es schon nicht ganz ohne Welle bleiben wird», antwortet der 51-jährige Gastronom auf die Frage, was er sich von «Mini Beiz, dini Beiz» erhoffe. Er wünscht sich, dass der eine oder die andere diesen Ort, nicht nur das Restaurant, kennen lernt. Felix Bielser war früher mit seinen Eltern öfters auf der Sissacherfluh, dem prächtigen Aussichtspunkt auf 700 Metern über Meer. Und stellt fest: «Es gibt viele Leute, auch in der Region, welche die Sissacherfluh nicht kennen.» Dabei sei doch dies für die Nordwestschweizer das, was das Rütli für die Innerschweizer.