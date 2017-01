Antoine Kaufmann war in den vergangenen 23 Jahren in der Provence tätig davon lange Jahre als Betriebsleiter des Delinat-Vorzeigeguts Château Duvivier. Kaufmann wird in den kommenden Jahren den Betrieb auf Bioweinbau umstellen.

Die bisherigen Besitzer, das Ehepaar Dolder, übernimmt das bisher zum Gut gehörende Restaurant Lokanda Klus. Nach einem Umbau wird es im kommenden Jahr neu eröffnet.