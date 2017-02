Rund 56 Prozent der Baselbieter Erwerbstätigen haben eine Arbeitsstelle auf Kantonsgebiet, wie eine am Mittwoch veröffentlichte Auswertung des kantonalen Statistischen Amts zeigt. Dies entspricht rund 75'300 Personen. Gut 44'000 Personen oder 33 Prozent der Erwerbstätigen arbeiten in Basel-Stadt, 11 Prozent in einem anderen Kanton ausserhalb der beiden Basel.

Die Zahl der Arbeitspendler ins Ausland beträgt gemäss Schätzungen rund 480 Personen; genauere Angaben seien nicht möglich. Ausgewertet wurden Daten von Ende 2011. Von den rund 227'000 Einwohnerinnen und und Einwohnern waren damals rund 134'400 erwerbstätig; das heisst, sie hatten ein Einkommen von mindestens 2300 Franken pro Jahr.

Zwei von fünf im Kanton Baselland beschäftigten Personen pendelten Ende 2011 dagegen aus anderen Kanton oder dem Ausland ins Baselbiet. Die Zahl der Grenzgänger lag bei rund 18'700. Aus dem Kanton Basel-Stadt arbeiteten rund 14'200 Personen in Baselland. Danach folgten Solothurn und Aargau mit rund 8000 respektive 7200 Personen.

Insgesamt verfügte der Kanton Basel-Landschaft über rund 6000 mehr Weg- als Zupendler. Insbesondere mit dem Kanton Basel-Stadt entstand ein negativer Pendlersaldo von 30'000 Personen. Deutliche Überschüsse an Zupendlern hatten die Gemeinden Liestal und Pratteln.