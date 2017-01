In Budgetdebatten heisst es regelmässig, ein Grossteil der Gemeindeausgaben sei fremdbestimmt. Haben Sie nach einem halben Jahr im Amt den Eindruck, Sie können an der Spitze ihres Gemeinderates etwas bewegen?

Stephan Burgunder: In der langen Frist ist der Spielraum gross, das hat man bei meinem Vorgänger gesehen. Um wie Pratteln von einer Nehmer- zu einer Gebergemeinde zu werden, muss man die vorhandenen Möglichkeiten ausschöpfen.

Mélanie Krapp: Als Gemeindepräsidentin kann ich durch die Lenkungs- und Moderationsfunktion sowie durch die Kontakte über die Gemeindegrenzen hinaus Einfluss nehmen. Um Nachhaltiges zu bewegen, braucht es aber den gesamten Gemeinderat. Es ist zudem mein Anliegen, die Bevölkerung bei unseren Entscheiden noch mehr einzubeziehen.

Markus Eigenmann: Leitbilder sind natürlich zuerst mal voller schöner Worte, aber wenn man dazu konkrete Massnahmen definiert, wird die Umsetzung messbar. Und der Finanzplan gibt einen Rahmen dafür. Ich habe nicht den Eindruck, dass wir auf Gemeindeebene zuwenig Spielraum haben.

Kann man die Finanzen sinnvoll planen, solange die Auswirkungen der Unternehmenssteuerreform III (USR III) höchst unklar sind?

Eigenmann: Wir haben die USR III bewusst noch nicht in den Finanzplan übernommen. Viel wichtiger für uns ist, was sie in Basel auslöst. Das hat die grössten Auswirkungen auf unsere Steuereinnahmen.

Burgunder: In Pratteln kommen 43 Prozent der Steuereinnahmen von juristischen Personen, die USR III ist matchentscheidend. Langfristig profitieren jedoch Kanton und Gemeinden. Die Nettobelastung zu berechnen ist schwierig. Denn Pratteln wird deutlich weniger in den Finanzausgleich einzahlen.

Krapp: Der Schwerpunkt unserer Steuereinnahmen in Bottmingen liegt bei den natürlichen Personen. Deshalb gehen wir davon aus, dass Bottmingen von den Folgen der Unternehmenssteuerreform III wenig betroffen sein wird.

Eigenmann: Die USR III ist nicht unsere einzige Unsicherheit. Bei uns sind die Erträge aus der Vermögenssteuer überdurchschnittlich hoch, da bildet der Finanzmarkt die Unsicherheit. Damit leben wir schon lange. Der Finanzplan ist kein kommunistischer Fünfjahresplan.

Burgunder: Die zukünftigen Steuern kennt niemand, nicht mal für sich selber, wir kennen sie erst im Nachhinein. Und dann kommt vielleicht ein 15. Januar 2015 (Aufwertung des Frankens, Anm. d. Red.) und die Welt sieht wieder ganz anders aus. Unsere Strategie ist: Wir versuchen, uns finanziellen Spielraum zu schaffen, indem wir an der Vorwärtsstrategie der letzten Jahre festhalten.

Ist ein forciertes Wachstum wie in Pratteln in Bottmingen und Arlesheim denkbar?

Eigenmann: Wir wollen die Einwohnerzahl halten, und weil unser aller Platzbedarf steigt, verdichten wir so gut wie möglich. Betreffend Arbeitsplätze haben das ABB- und Schoren-Areal und der Bahnhof Potenzial. Die Anzahl juristischer Personen wird tendenziell zunehmen.

Krapp: Bottmingen ist eine Wohngemeinde und wir haben kaum mehr freie Gewerbeflächen. Mit der geplanten Zonenplanüberarbeitung werden wir Schwerpunkte festlegen. Bereits jetzt kann man beobachten, dass Einfamilienhäuser durch Mehrfamilienhäuser ersetzt werden.

Eigenmann: Wir halten an den besten Lagen bewusst an einstöckigen Bauten fest. Ansonsten versuchen wir, mit einer Quartierplanpflicht Verdichtung zu ermöglichen, im Einverständnis mit den Eigentümern. Verdichtung vor der eigenen Türe erzeugt natürlich Widerstand, diese Auseinandersetzung muss man führen.

Ist in Bottmingen ein grosser Wurf wie in Pratteln möglich?

Krapp: Im Rahmen der Zentrumsplanung sind der Erhalt schützenswerter Bausubstanz, Orte für Begegnung und Wohnen, Möglichkeiten zur Ansiedlung von Dienstleistungsunternehmen gegeneinander abzuwägen. Das muss unter Einbezug der Bevölkerung diskutiert werden.

Und umgekehrt: Wie viel Wachstum ist in Pratteln noch möglich?

Burgunder: Noch viel. Auf dem Coop-Areal beim Bahnhof sind 450 Genossenschaftswohnungen geplant. Als Ortseingang bei der heutigen Gärtnerei Hug stellen wir uns etwas Markantes vor. Und bei der anstehenden Ortskernplanung steht eher das Traditionelle im Vordergrund.

Wenn man in Arlesheim und Bottmingen hört, was in Pratteln möglich ist – wird man neidisch?

Eigenmann: Nein, wir haben ja unsere Hausaufgaben in Arlesheim gemacht und es besteht kein Bedarf, etwas ganz Grosses zu machen.

Krapp: Bei uns sind die Platzverhältnisse aufgrund der Gemeindegrösse begrenzt. Der Schwerpunkt in Bottmingen liegt beim Wohnen. Eine umfassende Planung steht mit der Zonenplanrevision an.

Pratteln hat einen Einwohnerrat. Ist das zwingend für eine Gemeinde, die so viel vor hat?

Burgunder: Pratteln hätte den finanziellen Turnaround mit einer Gemeindeversammlung kaum geschafft. Der Einwohnerrat ist ein verlässlicher Partner, mit dem man Kompromisse schliessen kann. An Gemeindeversammlungen werden zu oft Partikularinteressen durchgeboxt. Durch den Einwohnerrat wird die politische Arbeit transparenter, direkter, verständlicher und für alle.

Eigenmann: Gemeindeversammlungen bieten sicher Überraschungen, aber ich will daran nichts ändern. Man muss eben im Voraus alle in die Vorlagen einbinden. Wir führen mit den Parteien halbjährliche Turmgespräche, oft mit den gleichen Leuten wie in der Gemeindekommission, aber ungezwungener. Das ist ungefähr wie die Fragestunde in einem Parlament.

Krapp: Nach unseren Erfahrungen hat sich die Gemeindeversammlung bisher bewährt. Themen werden direkt ausdiskutiert. Sollte es eines Tages mit E-Voting im Kanton weder Gemeindeversammlung noch Einwohnerrat geben, muss man sicherstellen, dass es eine Plattform gibt, auf der man im direkten Kontakt Argumente austauschen kann.

Der Kanton will Gemeinderegionen fördern. Kann das die Bevölkerung nachvollziehen?

Eigenmann: Wir haben in der Birsstadt erstmals als Region einen grossen Wurf geschafft, das Raumplanungskonzept. Bei der Bevölkerung ist so etwas durchaus präsent. Wir haben jetzt schon Zusammenarbeit in verschiedenen Kombinationen. Reines Gemeindegärtchendenken gibt es kaum mehr. Und auch im Oberbaselbiet hat man erkannt, dass Kleinstgemeinden alleine nicht überlebensfähig sind.

Krapp: Wir arbeiten bereits in verschiedenen Bereichen mit anderen Gemeinden zusammen, etwa im Bereich Alter oder Jugend. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass dies der Bevölkerung wirklich bewusst ist. Es macht Sinn, dass Gemeinden ihre Zusammenarbeit – wo sinnvoll – verstärken.

Eigenmann: Wenn wir als Birsstadt eine Stellungnahme in Liestal abgeben, hat das mehr Gewicht, als wenn jede einzelne Gemeinde fast dasselbe einzeln schreibt. Die Gemeinden sollten aber schon flexibel sein dürfen, sich von Fall zu Fall so zusammenzutun, wie sie wollen.

Burgunder: Rund um Pratteln ist noch zu unklar, wie die Regionen aussehen sollen. Man muss sicher in grösseren Dimensionen denken, aber ich weiss noch nicht, was der richtige Weg dahin ist. Bei den kleineren Gemeinden im Oberbaselbiet ist der Spardruck noch zu klein. Dort baut man Schwimmbäder und Eishallen, während wir 2017 wegen dem Finanzausgleich von 6 Millionen Franken ein Defizit budgetieren.

Krapp: Was wir nicht wollen, sind immer mehr politische Ebenen. Es stellt sich ansonsten auch die Frage, ob genug Leute bereit sind, sich politisch zu engagieren.

Stichwort persönliches Engagement: Wie hoch ist offiziell Ihr Pensum im Gemeindepräsidium, wie viel arbeiten Sie tatsächlich?

Eigenmann: In Arlesheim ist kein Pensum definiert. Ich arbeite ungefähr 30 Prozent, so meine Erfahrung in den ersten sechs Monaten.

Krapp: Ich fand den Zeitaufwand schon als Gemeinderätin heftig, jetzt bin ich zu mindestens 50 Prozent Gemeindepräsidentin im Nebenamt.

Burgunder: Ich bin offiziell zu 50 Prozent Gemeindepräsident. Das effektive Pensum ist wesentlich höher, insbesondere mit den zahlreichen Abendeinsätzen und Repräsentationsaufgaben. Ich sehe das als Investition ins Gemeinwohl, die ich gerne mache.

Eigenmann: Gemeinderäte sind sowieso nicht Leute, die beruflich 40 Stunden arbeiten und keine Minute länger. Ich bin hauptberuflich Geschäftsführer eines KMU und zeitlich relativ flexibel. Und zum Glück sind viele Gemeindetermine planbar.

Burgunder: Es braucht Toleranz von allen Seiten, von Familie über Freunden bis zum Arbeitgeber.

Krapp: Neben dem Präsidium betreue ich meine Familie, bestehend aus Ehemann, zwei schulpflichtigen Kindern, Haustieren sowie meinen hochbetagten Vater. Ich wüsste nicht, wie ich daneben noch einer weiteren Erwerbsarbeit nachgehen könnte.

Eigenmann: Es ist sehr wichtig, dass man sein Pensum als Präsident selber einschränkt, wie in jeder Führungsfunktion. Man darf nie meinen, die Welt gehe unter, wenn man mal einen Anlass verpasst. Zum Glück behandeln wir im Gemeinderat nicht mehr jedes operative Detail wie noch vor einigen Jahren. Die Verwaltung hat man diesbezüglich mit einer Geschäftsleitung professionalisiert, sodass der Gemeinderat vor allem strategische Entscheide fällt. Wir sind aber immer noch operativer tätig als ein Verwaltungsrat. Zur Abgrenzung gehört für mich auch, dass ich kaum auf der Kantonsebene tätig bin. Ich gehe zum Beispiel nur selten an Parteitage, obwohl die interessant und wichtig sind.

Burgunder: Ich bin in einer regierungsrätlichen Kommission, vermutlich bald in einer zweiten. Das gibt mir ein kompletteres Bild, um kompetent mitzureden. Dafür habe auch ich Aufgaben an die Verwaltung delegiert.

Krapp: Aber man muss Zeit aufwenden, um diese Neuverteilung der Aufgaben überhaupt anzupacken. Was mich ärgert: Dass wir zu viel rückwärtsgewandte Arbeit erledigen müssen, zum Beispiel die Kommissionsarbeit mit Prüforganen, die sehr zeitaufwendig sein kann. Ich mache lieber vorwärts. Auch das Thema Öffentlichkeitsarbeit benötigt wesentlich mehr zeitliche Ressourcen als früher.

Burgunder: Die Medienarbeit gehört dazu. Wir haben zum Glück eine

Kommunikationsverantwortliche, ich könnte gar nicht alles selber managen.

Eigenmann: Und zum Glück ist die Halbwertszeit von Zeitungsartikeln oft nur ganz kurz.