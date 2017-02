Herr Moser, was bedeutet Tangram?

Clemens Moser: Das ist ein altes chinesisches Spiel aus kleinen Hölzchen, mit denen unzählige Formen gelegt werden können. Man könnte daraus lesen, dass man verschiedene Teile wieder gut zusammensetzen kann, was – symbolisch gesehen – zu behinderten Menschen gut passt. Zudem besteht die Gebäudehülle von Tangram aus vielen Dreiecken; das ist ein schöner Zufall und nicht geplant gewesen.

Ihre Institution betreut und beschäftigt Menschen mit körperlich und neurologisch schwersten Beeinträchtigungen. Nächsten Samstag feiert das Wohnheim Tangram sein zehnjähriges Bestehen. Wo waren diese Menschen zuvor untergebracht?

Hier bestand tatsächlich eine Lücke. Die beiden Basel kooperieren in der Bedarfsplanung schon seit längerer Zeit. Bereits in den 90er-Jahren stellte man fest, dass es an Plätzen mangelte für den Personenkreis, der nicht ab Geburt behindert, sondern später durch Unfall beeinträchtigt worden ist. Diese Leute lebten früher in Geriatrie-Einrichtungen. Unsere Institution ist bedarfsgerecht für solche handicapierte Personen eingerichtet und bietet diesen eine sinnvolle Beschäftigung.

Welche?

Kreative Angebote mit Holz, Ton oder Stoffen. Im Musischen können sich unsere Bewohner aktiv oder – wenn jemandem das nicht möglich ist, wie zum Beispiel im Wachkoma – passiv beteiligen. Aufgrund ihrer Mimik oder auch der Körperspannung spüren wir schnell, ob es passt oder nicht. Derartiges wird individuell oder in Gruppen durchgeführt. Ebenfalls haben wir Angebote auf den Körper bezogen, durch Berührung oder Massage; das wird immer mehr gefragt, weil die Schwere der Beeinträchtigungen eher zunimmt.

Wie tauschen sich die Bereiche Wohnen und Beschäftigung aus?

Das findet permanent statt. Aber wir versuchen schon auch zu trennen. Nicht jede Kleinigkeit der Bewohner muss im Wohnen und in der Beschäftigung bekannt sein, Relevantes hingegen schon.

Wo liegt derzeit die grösste Herausforderung in der Betreuung von Menschen, die im Tangram wohnen?

Bei der Mitarbeiterschulung. Pflegefachfrauen oder Sozialpädagogen lernen das nicht alles in der Schule, sie werden regelmässig individuell weitergebildet, auch bei uns intern. Wir selber bilden ebenfalls Leute aus: Fachangestellte Gesundheit, Fachangestellte Betreuung und Sozialpädagogen.

Bei Ihnen können sich Freiwillige für Einsätze melden. Wie gross ist das Interesse?

Derzeit sind acht Leute für uns tätig. Mehrere Männer übernehmen regelmässig Personentransporte. Ein paar Frauen kommen öfters zu uns ins Haus und machen Besuche, was sehr geschätzt wird. Sie gehen mit Bewohnern auf einen Spaziergang, spielen oder unterhalten sich mit ihnen. Das sind wichtige Aufgaben, die Profis so nicht übernehmen können. Deshalb ist das eine wertvolle Ergänzung.

Auf Ihrer Homepage ist zu lesen, dass Sie einen sogenannten Kummerkasten haben. Wofür dient er?

Der Kummerkasten ist seit drei Jahren nicht mehr gefragt. Gedacht war, dass Bewohner und deren Angehörige auf einfache Weise ihre Anliegen und Sorgen auf einem Zettel mitteilen und diesen in den Kasten werfen können. Der Kummerkasten hätte das Qualitätsmeldesystem ergänzen sollen, aber die Meldungen kommen heute ausschliesslich per Mail, rund 20 bis 30 jährlich.

Unter dem Dach der Geschäftsstelle des Vereins Wohnen für Körperbehinderte befinden sich auch das Wohnhaus Niederholzboden in Riehen und das Tageszentrum Kronenmatten in Binningen. Das klingt nach Kompetenzzentrum für behinderte Menschen.

Ja, bei Angeboten für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen hat sich der Verein in den letzten Jahren sicherlich einige Kompetenzen erworben.

Was bieten das Wohnhaus Niederholzboden und das Tageszentrum Kronenmatten?

Die Institution in Riehen gibt es bereits seit 20 Jahren. Dort leben körperbehinderte Menschen, die eine eigene Wohnung haben und weitgehend autonom sind. Diese Form benötigt weniger Personal. Für Personen mit schwererer Behinderung ist vor einem Jahrzehnt das Tangram entstanden. Das Tageszentrum in Binningen hat vor zwei Jahren eröffnet. Es nimmt Menschen mit Hirnverletzungen auf; sie werden tagsüber beschäftigt und therapiert und haben damit die Möglichkeit, zu Hause in der Familie zu leben.

Welches waren die Meilensteine von Tangram in diesem Jahrzehnt?

Da ich seit dem Start Institutionsleiter bin, ist die Aufbauarbeit mit allem, was dazugehört, einer der grossen Meilensteine gewesen: Konzepte, Reglemente erstellen, finanzielle Abklärungen treffen. Nach drei Jahren hat sich alles eingespielt. Ich habe sämtliche Mitarbeitenden eingestellt und alle Bewohnerinnen und Bewohner aufgenommen.

Wie feiern Sie das Jubiläum?

In familiärem Rahmen. Am Samstagnachmittag festen wir intern mit Bewohnern, deren Angehörigen und Mitarbeitern, auch ehemaligen. Geehrt werden alle, die seit Beginn dabei sind – und das sind einige. Einen öffentlichen Anlass gibt es wahrscheinlich im Sommer.