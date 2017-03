Der Baselbieter Heimatschutz (BLHS) hat sich im April 2016 und im Januar 2017 mit den Behörden der Gemeinden Waldenburg, Oberdorf, Niederdorf und Hölstein zusammengesetzt. Thema war der Bahnneubau des «Waldenburgerli» und dessen Auswirkung auf die Ortsbilder der Gemeinden.

Der BLHS hat in der Folge einen Planungsverlauf, eine Kostenaufstellung über das Planungsverfahren und einen möglichen Kostenverteiler als Verhandlungsbasis mit dem Kanton und der BLT ausgearbeitet. Ziel dieser Arbeit war, entlang des Bahnneubaus in der Kernzone der Gemeinden, in einem bestimmten Perimeter, die Ortsplanung neu zu definieren. Die bz hat am 1. März darüber berichtet.