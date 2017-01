Ein Rückzug der Initiative liege «in weiter Ferne». Das liess das Initiativkomitee noch vor zwei Wochen verlauten. Doch nun sieht es danach aus, als müsste das Baselbieter Stimmvolk doch nicht über Kürzungen beim Umweltschutz-Abonnement entscheiden.

Den Stimmungsumschwung gab ausgerechnet die zuletzt stark kritisierte Sabine Pegoraro (FDP). Die Baselbieter Baudirektorin bestätigte am Samstag in der bz Hinweise, wonach die Regierung auf ihre Sparvorhaben beim U-Abo verzichten möchte. Im Gegenzug jedoch sollten die Initianten ihre Initiative «Ja zum U-Abo!» zurückziehen. Das Initiativkomitee ist nun offensichtlich bereit dazu: Man habe Pegoraros Angebot übers Wochenende «intensiv diskutiert», sagt Komitee-Präsident Lukas Ott. Man stelle aber klare Bedingungen, betont der Liestaler Stadtpräsident (Grüne): «Wir verlangen den bedingungslosen Verzicht auf jegliche Kürzungsabsichten bei der Subventionierung des Umweltschutz-Abonnements. Wir wollen insbesondere Garantien sehen, also einen formellen, hieb- und stichfest formulierten Regierungsrats-Beschluss, der keine Schlupflöcher für ein erneutes Sparmanöver eröffnet.» Bis dahin könne man sich nicht dazu äussern, welchen Weg man nun einschlage.

Die Regierung hat das Geschäft bereits für ihre heutige Sitzung traktandiert – ein Beschluss könnte also schon heute Dienstag erfolgen. Die Eile hat einen Grund: Die Zeit für einen Rückzug drängt.