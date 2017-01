Dies weil die Polizei im vergangenen Oktober bei der Beschreibung einer Schlägerei einseitig die Darstellung des mutmasslichen Opfers übernahm. Dieses ist Polizist, was in der Mitteilung erwähnt wurde, obschon er als Zivilist in die Schlägerei verwickelt war.

Im Urteil, das der „Schweiz am Sonntag“ vorliegt, verpflichtete das Baselbieter Gericht die Polizei, die Medieninformation in einer bereinigten Version neu zu verschicken, was am vergangenen Freitag geschah.