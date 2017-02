«Es ist eine Hommage an die Fasnacht», sagte die neue Obfrau Désirée Lang zum Sujet «Z Rynach lauft's». Es laufe gut mit der Fasnacht, in der Zusammenarbeit mit der Gemeinde und mit dem Nachwuchs. Und nachdem das Sujet auserkoren wurde, schaffte man es sogar, die Umzugsroute etwas zu verlängern, damit es dieses Jahr flüssiger lief. Der Umzug begann zuerst einmal mit Stau, doch danach konnten sich die Aktiven und die grossen und kleinen Besucher an den Freiräumen zwischen den Formationen freuen.

Das dominierende lokale Thema der Belustigung waren die letztjährigen Einwohnerratswahlen. Weil 843 Zettel zerrissen abgegeben wurden, mussten die Wahlen wiederholt werden. Die Wagenclique Die Behämmerte nahm das Wahlfiasko auf die Schippe mit dem Sujet «Bananerepubligg». Der Wagen war im Dschungel-Design, die Aktiven verteilten im Affenkostüm fleissig Bananen. Auf ihrem Zettel stand etwa:

E Zeedeli obe, e Zeedeli unde

das isch glatt, hän d Rynacher gfunde.

Eins schigg i yy, eins blibt dehei

so legt sich Rynach e grosses Ei!

Wahlzettel, mit der Bitte, diese ganz zu lassen, gab es von den Granate-Schnägge und Die Gschrubte. Erstere stellten sich mit Wahlkästen und Business-Kostümen als Präsident zur Wahl, letztere hatten einen Zählrahmen und ihre eigene Liste, wo sich jeweils ein Waggis in unterschiedlicher Farbe für eine laute, brave oder lustige Fasnacht einsetzte mit dem Sujet «We make Fasnacht great again». Auf ihrem Zettel zu den «Rynacher Q-waale» vermuten sie die Jungen, welche die Anleitung nicht verstanden, hinter den ungültigen Stimmen und warten auf elektronische Wahlen.

Eso wärs bi de Rynacher im Friehlig au besser uusecho.

Elektronisch chönnt au dr Dümmscht kei halbi Lischte aabe lo.

Gebracht habe die Wahlwiederholung aber ohnehin nicht viel.

Am Schluss hets vor allem Gäld und Närve vernichtet.

Im Iiwoonerrot het me praktisch die gliiche Chöpf gsichtet.

Ein Thema war auch das für die Sanierung in diesem Jahr geschlossene Gartenbad und das Schwingfest, das 2022 nach Widerstand der dortigen Bauern doch nicht in Aesch an der Grenze zu Reinach stattfinden wird. Dem Sujet nahmen sich etwa Die Andärä an und Die Rahmligge mit dem Motto «Mir leite um».

Globale Themen gab es auch ein paar wenige. So durfte etwa Donald Trump als Waggis bei D Chatzebuggler mit dem Sujet «Trumpazamba» nicht fehlen. Gewählt wurde da nur einmal, und den Ausgang beschreiben sie so:

In Amerika, wie jede weiss,

redet me luut und macht viel Mais.

Dr Dümmscht, das isch eso,

wird jewiils als Presidänt denn gnoh.

Unsere Trumpete-Donald will em Bruuch nid nochestoh,

und duet als Kandidat ins Presidänte-Renne goh.

Liege verzelle und anderi beleidige,

bis si eim als Presidänt dien vereidige.

Der Flüchtlingskrise widmete sich das Schissdräckzygli Deluxe 09, das im von Stacheldraht gesicherten Käfig umgarnt von farbigen Schäfchen durch Reinach fuhr mit dem Spruch:

Wenn ihr das Welt nennt, sind wir gern weltfremd!

Die P(r)oscht-Waggis nahmen sich dem Klima mit einem geteilten Wagen an mit dem Sujet «Höllehitz» auf der rechten und «Yyseskelti» auf der linken Seite des Wagens. Oder wie sie es formulieren: «S Klima macht ys Kummer. Im Winter und im Summer.» Die Räppli-Speutzer widmeten ihren «Saloon»-Wagen und Kostümen dem verstorbenen Westernhelden Bud Spencer.

Manchmal war es aber auch einfacher. So gab es auf dem Wagen von D Waldgeischter Geister im Wald, die Fassbar Waggis kamen mit einem grossen Fass, und ganz in Fassform war der Wagen von den Nuscheli Waggis, die sich das zum 20-Jahr-Jubiläum gönnten. Das 25-Jährige feierten die Nochwuchs Waggis Birsegg, ebenso mit dem Wagen Nummer 25 Die Zünftige mit der Flaniermeile und einem weiteren Seitenhieb an die Wahlen:

Hesch d Sujetwaal, denn isch es eifach,

nur d Yywohnerrotswaal macht me bi uns zweifach,

und gege unsere Zettel, s isch nit zum Lache,

chasch nie go e Yysprooch mache.