«Abartig, was da abgeht!»

Ein Erfahrener hat in vier bis sechs Stunden einen Chienbäse gebaut. Armati wird in den letzten Jahren ziemlich viel um Rat und Hilfe gefragt. «Wir haben viele Anfänger und einige Familien, die mit Kindern kommen. Sie benötigen Unterstützung.» Drei weitere sogenannte Instruktoren mit jahrelanger Erfahrung – alle in Armatis Alter – stehen ebenfalls zur Verfügung.

Nicht nur der Umzug, auch das Chienbäse-Machen ist inzwischen ein grosser Event. «Abartig, was da abgeht!», ruft Fabio Armati. 300 Besen werden in vier Tagen hergestellt, an den Tischen im Vorzelt der Schiessanlage wird emsig gearbeitet. «Der Chienbäse-Umzug bedeutet für mich: Winter vertreiben, Tradition pflegen, Macht und Kraft des Feuers, vor allem Kameradschaft», erklärt der Sanitär-Servicemonteur mit leuchtenden Augen. Er sei das Herzstück der Fasnacht. Auf diese könne er verzichten, aber sicher nicht auf den Chienbäse-Umzug. «Ich würde sogar im Rollstuhl runterfahren, wenn es sein müsste.»