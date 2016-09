Gut 200 Wohneinheiten könnten mitten in Allschwil entstehen. Könnten. Aber wegen des Fluglärms vom naheliegenden Euro-Airport (EAP) kann das Areal Chleifeld zwischen Neuweilerstrasse und Schönenbuchstrasse nicht eingezont werden. So will es die Lärmschutzverordnung des Bundes: Erreichen die Lärmemissionen eine gewisse Höhe, überschreiten sie den Planungswert. Das heisst, es dürfen dann keine Bauzonen für lärmempfindliche Nutzung wie Wohnbauten mehr ausgeschieden oder erschlossen werden.

In Allschwil werden diese Werte überschritten. Denn zwischen 22 und 23 Uhr, wenn die Planungswertgrenze bei einem Mittelwert von 50 Dezibel (dB) liegt, wurden in Allschwil 2015 gemäss Umweltbericht des EAP 53 dB gemessen. Zwischen 23 und 24 Uhr liegt der Grenzwert bei 47 dB. In Allschwil wurden 2015 47,8 dB erreicht. Einen Anstieg des Nachtlärms verzeichneten in den letzten Jahren zwar auch die Messstationen in Basel und Binningen. Die Werte liegen aber unterhalb der Planungsgrenze.