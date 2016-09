Mehr Starts gen Westen

Nicole Nüssli (FDP), Gemeindepräsidentin von Allschwil, glaubt, dass die Umfrage aus dem Nachbardorf in ihrer Gemeinde anders herausgekommen wäre. Ihr Erklärungsansatz: «Die Flugzeuge haben über Schönenbuch bereits an Höhe gewonnen, somit sind sie auch weniger lärmig als bei uns.»

Auch Allschwil, das die meisten Überflüge vom und zum Euro-Airport verzeichnet, hat die Einwohner zu ihrer Zufriedenheit befragt. Die Ergebnisse der Analyse liegen seit Kurzem vor. Fragen zum Fluglärm seien nicht gestellt worden, sagt Nicole Nüssli. «Doch die Thematik taucht immer wieder auf. Fluglärm ist ein Thema bei den Leuten, ganz klar.»

Erst am vergangenen Mittwoch hat Nüsslis Gemeinderatskollege Robert Vogt (FDP) in der bz die Fluglärmkommission der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft kritisiert. Dies, weil das Gremium erst kürzlich in seinem Jahresbericht 2015 festhielt, dass trotz Zunahme des Nachtflugverkehrs kein Handlungsbedarf bestehe – die Grenzwerte würden eingehalten.

Die Verantwortlichen des Euro-Airports sagen auf Anfrage, dass die Zahl der Starts mit anschliessender Kurve gen Westen über Allschwil-Schönenbuch in den vergangenen Jahren leicht zugenommen habe, dies «im Zuge des allgemeinen Verkehrswachstums». Ob damit in Schönenbuch auch die Lärmbelastung gestiegen sei, das könne man nicht beantworten, solche Daten lägen keine vor.

Jedoch würden die Überflüge seit 2014 in engeren Bahnen erfolgen, möglich machten dies satellitengestützte Verfahren. Somit komme es zu einer Art «Kanalisierung der Flugbewegungen». Es sei daher «möglich, dass ein Teil der Anwohnerschaft eine Abnahme, ein anderer Teil eine Zunahme des Verkehrs wahrnimmt.»

Die Veränderung der Flugrouten habe auch er festgestellt, sagt Hannes Hänggi, er wohne unter einer solchen Flugstrasse. «Bei offenem Fenster», sagt er, «wäre an ein Schlafen nach sechs Uhr morgens nicht mehr zu denken. Aber zum Glück bin ich Frühaufsteher.»