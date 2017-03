Insgesamt 54 Schiessanlagen für die 300-Meter-Distanz gibts im Baselbiet, 34 Einzel- und 20 Gemeinschafts-Schiessanlagen (GSA). Die GSA werden von zwei oder mehreren Gemeinden genutzt. 32 Dörfer sind ohne Schiessstand. Anlagen, die vor rund 25 Jahren mit einer elektronischen Trefferanzeige ausgerüstet worden sind, müssen nun erneuert werden. Bei einigen sind die Scheiben bereits ersetzt. «Der Zeitpunkt ist davon abhängig, wie stark frequentiert eine Schiessanlage ist», erklärt Kreiskommandant Martin Büsser. Die Gemeinden sind für den Unterhalt verantwortlich im Bereich des ausserdienstlichen Schiesswesens. Dies führe da und dort zu Diskussionen, sagt Büsser und weist darauf hin, dass im Militärgesetz vorgesehen sei, regional Gemeinschafts-Schiessanlagen zu bilden. Auch im Oberbaselbiet bestehen einige GSA, so in Buus, Diepflingen, Niederdorf, Reigoldswil, Rickenbach, Rothenfluh und Zunzgen. In der GSA Limperg in Sissach wurde am Wochenende die neue elektronische Trefferanzeige eingeweiht. Zu den grössten Baselbieter GSA zählen Aesch (Schürfeld), Füllinsdorf (Rauschenbächlein), Liestal (Sichtern), Sissach (Limperg) und Muttenz (Lachmatt). In der Lachmatt schiessen auch die Schützen aus der Stadt Basel. Laut Kreiskommandant Büsser bereiten die GSA lärmschutztechnisch keine Probleme. «Anders ist es in kleinen Gemeinden, wo Bauzonen durch Schiessstände tangiert werden.»