St. Katharinenkirche und Deponien

Wer jetzt glaubt, dass der Umzug sein Pulver mit dem Start-Furioso bereits zu Beginn verschossen hat, der irrt. Das lokale Geschehen gab im vergangenen Jahr genug her, um an der Fasnacht genüsslich ausgespielt zu werden. Die Basler Pfluderi, die einzige mitmachende Pfiffer-Clique, thematisiert die seit einigen Monaten wegen Einsturzgefahr geschlossene St. Katharinenkirche. Nur wenige Meter vom denkmalgeschützten Bauwerk am Helye-Platz entfernt, erklären sie:

S’Gebälk schimmlet, fuult und loht richtig ihne

i dr schöne Kilche Sankt Katharine.

Öb sie villicht dinne z’vill gheizt hei?

Denn jetzt bröcklet nit nur de ganzi Schtei.

Mir schlö vor und s’isch jo modärn:

E Flachdach wie’s KKL z’Luzärn.

Im Herbst trieb die Abstimmung über die Anpassung des kantonalen Richtplans die Laufentaler um. Die damit verbundenen Deponien für unverschmutztes Aushubmaterial in den beiden Gemeinden Zwingen und Blauen stiessen auf grossen Widerstand. Die Pfluderi meinen dazu:

Die Zwinge-Deponie chunnt jetzt nie,

dr Kanton kennt e richtigi Laufetal-Phobie.

Er het aber s’Amtshuus o verschärblet

und d’Umfahrig Laufe-Zwinge die särblet

Die handbeschriebenen Tücher, welche die Deponie-Gegner in den betroffenen Gemeinden zahlreich aufhängten, geniessen seit der gewonnenen Abstimmung im Laufental Kultcharakter. Natürlich dürfen sie deshalb am Laufner Umzug nicht fehlen. Die Zwingner Gugge Chummerbuebe trägt sie, leicht abgewandelt, vor sich her.

Kreativer Tüftler aus Brislach

Dass in den Liestaler Amtsstuben nicht nur für viele Laufentaler unverständliche Deponiestandorte evaluiert, sondern auch Sparpläne ausgearbeitet werden, brachte der Pfaffenbergler auf kreative Weise auf den Punkt. Der Tüftler aus Brislach zieht seinen kleinen Wagen mit dem Fahrrad und fällt immer wieder mit liebevoll gestalteten Konstruktionen auf. Dieses Jahr montierte er auf seinem Gefährt die Köpfe der Baselbieter Regierungsräte, die im Takt des von ihm gedichteten Baselbieter Sparlieds den Mund bewegen. In voller Lautstärke dröhnt das, in Anlehnung an das Baselbieterlied komponierte Stück durch Laufen: