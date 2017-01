Sandra Müller aus Oberwil (Name von der Redaktion geändert) war schon etwas baff, als sie sie das neue Umweltschutz-Abonnement 2017 in ihren Händen hielt. Denn auf dem Jahres-U-Abo prangte ihr zweiter Vorname in abgeänderter Form. Müller hatte diesen kürzlich amtlich korrigieren lassen, er war auf einem 1977 ausgestellten Heimatschein falsch abgetippt worden, das führte immer wieder zu Problemen. Doch woher wusste der Tarifverbund Nordwestschweiz von der Korrektur? Müller hatte noch gar keine Zeit gefunden, ihm die Änderung mitzuteilen.

Offensichtlich hatte sich der TNW die Informationen selber beschafft, auf Datenbanken des Kantons Baselland. Darf der Verbund – ein Verein – auf diese zugreifen? Ja, beschied Müller im Dezember eine Mitarbeiterin der Baselland Transport AG (BLT). Man gleiche die Daten von U-Abo-Bezügern mit dem kantonalen Personenregister ab, zwecks «Feststellung der Berechtigung und Abgleich der Subventionsbeiträge».

Diesen Abgleich verlangen die Kantone, die dem TNW angehören. Sie subventionieren jedes U-Abo monatlich mit 25 Franken. Jedoch nur, wenn die Inhaber auch tatsächlich im TNW-Gebiet wohnhaft sind, und dafür wollen die Kantone eine gewisse Garantie. Den Wohnort zu überprüfen, ist Aufgabe der BLT und der Basler Verkehrsbetriebe (BVB). Diese sind die beiden geschäftsführenden Transportunternehmen innerhalb des TNW.

Daten werden nachts abgeglichen

Der Datenabtausch funktioniert im Baselbiet neuerdings automatisiert, erklärt BLT-Direktor Andreas Büttiker auf Anfrage. Die TNW-Kundendatenbank sei «seit kurzer Zeit» an das kantonale Personenregister Arbo angeschlossen». Dadurch könnten die Daten «sehr einfach und schnell kontrolliert werden». «Arbo» wurde ab 2009 vom statistischen Amt Baselland aufgebaut. Es vereinte sieben zuvor getrennt geführte Personenregister in einem.

Dass die BLT auf derartige Datenbanken zugreifen darf, ist im kantonalen Anmeldungs- und Registrierungsgesetz (ARG) festgehalten. Dort ist, neben kantonalen und kommunalen Stellen, Gerichten und Kantonsspital, auch die «Abonnementsverwaltung der BLT» aufgeführt. Büttiker schreibt, der Datenabgleich erfolge über Nacht, und man habe man keinen direkten Zugriff auf das Register.