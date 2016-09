Noch liegt das Urteil des Kantonsgerichts zum Gewerbegebiet Grüssen in Pratteln nicht schriftlich vor. Doch falls es rechtskräftig wird, steht fest: In Zukunft müssen Kanton und Gemeinden bei der Planung von publikumsintensiven Anlagen für eine gute Erreichbarkeit mit dem Velo sorgen – und zwar von Anfang an verbindlich. Gemäss den Richtern schreibt der kantonale Richtplan dies so vor. Die Regierung hatte dies noch anders gesehen.

Im Nachhinein stellt sich die Frage, ob wirklich der Rechtsweg nötig gewesen wäre, um das herauszufinden. Thomas Sollberger (FDP) war Präsident der Bau- und Planungskommission (BPK) des Prattler Einwohnerrats, als dieser die fraglichen Quartierpläne behandelte. Er erinnert sich: «Wir erkannten damals, dass wir etwas für die Veloerschliessung tun mussten.» Man habe geglaubt, dies mit in Aussicht gestellten Velomassnahmen tun zu können. Und in der Vorprüfung habe sich der Kanton auf die Argumente der Gemeinde gestützt. Gert Ruder, im Einwohnerrat bis vor kurzem BPK-Präsident, schiebt den Ball an den Kanton. «Nach der Vorprüfung konnte die Gemeinde in Treu und Glauben davon ausgehen, dass die Quartierpläne in Ordnung sind», findet er.

Dem widerspricht aber Andres Rohner, stellvertretender Leiter der Abteilung Recht der kantonalen Bau- und Umweltschutzdirektion. Der Kanton habe in seinem Vorprüfungsbericht die Gemeinde als «zwingende Vorgabe» auf das Objektblatt 4.2. des kantonalen Richtplans aufmerksam gemacht. Demnach müsse bei der Planung von verkehrsintensiven Anlagen der Langsamverkehr berücksichtigt werden. Die Gemeinde habe darauf reagiert, indem sie das kommunale Langsamverkehrskonzept vorgelegt habe. Die Regierung habe dieses Vorgehen der Gemeinde für genügend erachtet, das Gericht jetzt nicht. Der Direktor der Wirtschaftskammer, Landrat Christoph Buser (FDP), will der Regierung nichts vorwerfen: «Der Kanton hat bei seiner Beurteilung der Vorgaben aus dem kantonalen Richtplan den gesunden Menschenverstand angewendet», sagt er.

Bei der anstehenden Revision des Richtplans will er «noch genauer» hinschauen, «jetzt, wo Planungsgrundsätze wie ‹Verkehrsintensive Einrichtungen sind gut für den Velo- und Fussverkehr zu erschliessen› eine derartige Wirkung erzeugen».