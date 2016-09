Würste, Schnaps, Dörrfrüchte

Nicht-Abonnenten können den Käse aus Liesberg am jeweils freitagmorgens stattfindenden Laufner Bauernmarkt und im dortigen Milchhüsli kaufen. Ebenso gibt es am Stand Dörrfrüchte, Holzofenbrot, Most, Schnaps und Würste – alles wird selbstverständlich auf dem Hof produziert. Für die grossen Mischpakete des Schlachtviehs existiere eine Warteliste, meint der 42-Jährige, und man habe einige Stammkunden gewinnen können. Trotz der anderen Erzeugnisse handle es sich bei der Milchwirtschaft um den Haupterwerbszweig seines Betriebes. Milch von behornten Kühen sei nämlich nicht nur lecker, sondern auch gesünder als solche von hornlosen Tieren. «Es ist unbestritten, dass Hörner eine positive Wirkung auf das soziale Verhalten und damit auf das Wohlbefinden haben.» Kurz gesagt: Lässt man der Kuh ihre Hörner, ist sie glücklich und gibt bessere Milch.

Die Rohmilch sowie verschiedene Milchprodukte finden die Abonnenten in den drei Depots in den Laufentaler Gemeinden Röschenz, Laufen und Liesberg. Beinahe jede Woche steht dort für jeden der derzeit 30 Konsumenten ein Korb mit Bio-Produkten bereit. «Neben Käse und Milch häufig auch Joghurt und Quark», sagt Buchwalder. Ein weiteres Depot in Breitenbach ist angedacht, aber noch nicht umgesetzt. Neuerdings befindet sich auch eines im Hofladen-Lokal an der Basler Feldbergstrasse, wo verschiedene Erzeugnisse von regionalen Bauernbetrieben verkauft werden.

Dass Buchwalders gerade dort ein weiteres Depot ihres Liesberger Biohofs Spitzenbühl eingerichtet haben, ist kein Zufall. Seit Jahren hat die Genossenschaft Bergkäserei Spitzenbühl eine kleine, aber treue Stammkundschaft im Kleinbasel.