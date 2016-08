Hier schielt Fachstellen-Leiterin Kubli mit einem gewissen Neid Richtung Basel-Stadt. Nicht nur gibt es dort weit mehr Fremdbetreuungsangebote, es ist auch der einzige Kanton, in dem ein verfassungsmässiges Recht auf einen Krippenplatz besteht. «Das ist natürlich eine viel verpflichtendere Regelung als in Baselland», sagt Kubli und meint damit das Gesetz über die familienergänzende Kinderbetreuung (FEB), dem das Baselbieter Stimmvolk vergangenen Herbst zugestimmt hat. Ab 2017 sind die Gemeinden verpflichtet, den Bedarf an Fremdbetreuungsplätzen zu erheben. «Wir haben schon viel erreicht, dass wir überhaupt so ein Rahmengesetz bekommen. Die erste kantonale Bedarfserhebung haben wir schon 2001 gemacht», so Kubli. Und: «Die Gemeinden müssen nach der Bedarfserhebung die Schaffung von neuen Plätzen dann auch anpacken. Wir sind sehr gespannt darauf», sagt Kubli.

Günstige Krippenplätze wichtig

Kublis Ziel ist klar: «Wir streben an, dass es flächendeckend im ganzen Kanton Betreuungsangebote gibt, wenn auch nicht überall dieselben.» Hierzu sei das Gesetz zu wenig verpflichtend. Dass Handlungsbedarf besteht, wird auch dadurch verdeutlicht, dass gemäss dem Bericht 53 Prozent der Baselbieter Familien aus finanziellen Gründen auf eine Fremdbetreuung ihrer Kinder verzichten. «Es genügt eben nicht allein, viele Krippenplätze oder Angebote für schulergänzende Betreuung zu haben. Die Angebote müssen auch finanziell tragbar sein, sonst werden sie nicht genutzt», sagt Wachtl. Diese These stützt das Beispiel Binningen: Laut Katrin Bartels von der kantonalen Fachstelle Familienfragen gebe es dort mittlerweile sogar ein Überangebot an Krippenplätzen. Bartels warnt davor, gerade im Bereich der Kleinkinderbetreuung nur auf Masse zu setzen und verweist auf eine Studie des nationalen Forschungsprogramms: Demnach sorgt nur der Ausbau der schulergänzenden Betreuung zu einem deutlichen Anstieg der Vollzeitarbeit von Müttern. Doch auch hier hinkt Baselland mit insgesamt knapp 1000 Plätzen noch hinterher (bz berichtete). Unter diesen Umständen dürfte es also schwierig werden, sich im Ranking der Kantone hochzuarbeiten.