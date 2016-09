Diese stehen in diesem Jahr unter dem Motto «Oasen», weshalb in der ganzen Schweiz an rund 360 Orten besonders schöne Gärten, Parks und Plätze kostenlos besichtigt werden können. Ziel ist es, «einem breiten Publikum gratis Zutritt zu historisch bedeutenden Bauten» zu verschaffen und zu «zeigen, welches Know-how hinter deren Erhaltung steckt». Bis zu 20 Millionen Personen würden an den Veranstaltungen in 50 europäischen Ländern teilnehmen, heisst es in einer Mitteilung der Nationalen Informationsstelle zum Kulturerbe (Nike). In der Schweiz sind die kantonalen Denkmalpflegen für die Durchführung zuständig.

Der Dinosaurier wurde ersetzt

Im Baselbiet finden die Europäischen Tage des Denkmals seit einigen Jahren konzentriert an einem Ort statt. «Auf diese Weise ist es den Interessierten möglich, sämtliche vorgestellten Gebäude an einem Tag zu besichtigen», sagt Walter Niederberger. Der stellvertretende Baselbieter Denkmalpfleger rechnet damit, dass rund 300 Menschen den verschiedenen Führungen beiwohnen werden.

Unter anderen erhalten die Besucher auf einem Rundgang über das weitläufige Gelände in Münchenstein einen Einblick in die Merian Gärten. Die Anlage hat sich im Lauf der Zeit von einem landwirtschaftlich genutzten Raum zu einem botanischen Garten mit historischem Park entwickelt. Für Walter Niederberger sind die Merian Gärten vor allem «ein wichtiger Erholungsraum, der besonders von Städtern geschätzt wird». Er hebt zudem die kulturhistorische Bedeutung des Gebiets hervor, das stark mit Christoph Merian verbunden ist. Der Basler Grossgrundbesitzer legte im Jahr 1839 hier einen grossflächigen Englischen Garten an. In der dortigen Villa Merian, die ebenfalls besucht werden kann, ist heute ein Café untergebracht.