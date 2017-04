Am Montagmorgen war in Muttenz ein penetranter Gestank wahrzunehmen. Die Baselbieter Polizei bestätigt auf Anfrage, dass es sich um Brandgeruch handle. Die Ursache sei ein Schwelbrand in einem Silo im Muttenzer Auhafen.

Die Muttenzer Feuerwehr ist vor Ort. Gemäss Einsatzprotokoll brannte es bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag: Um 1.02 Uhr ging ein Alarm ein. Das bestätigt Dominik Straumann, Kommandant des Muttenzer Feuerwehr-Stützpunkts: «Unser erster Einsatz dauerte bis in die Morgenstunden. Seit Mittag sind wir nun wieder vor Ort.»

Es dauere wohl bis in den frühen Abend, bis alle Brandnester eliminiert seien. Es stünden 15 bis 18 Personen im Einsatz.

300 Tonnen Pellets

Gemäss Polizei lagern im Silo rund 300 Tonnen Pellets. Es habe sich jedoch nur ein kleiner Teil davon entzündet. Gefahr für Mensch oder Tier habe zu keinem Zeitpunkt bestanden.

Rapspellets werden aus dem so genannten Rapskuchen hergestellt. Dieser entsteht bei der Ölgewinnung aus Raps. Die Pellets können als Futtermittel verwendet werden oder aber als CO2-neutraler Brennstoff für Pellets-Heizungen.