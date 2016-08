Es ist ein Experiment, das das Baselbieter Tiefbauamt in Laufen wagt. Wenn heute der neue Bushof neben dem Bahnhof eingeweiht wird, geht nämlich auch die neu gestaltete Bahnhofstrasse in Betrieb. Diese wird so aussehen wie keine andere Kantonsstrasse im Kanton. Sie wird auf ihrer ganzen Länge in der Mitte einen 2,25 Meter breiten «Mehrzweckstreifen» haben. Dieser soll als Ersatz für den weggefallenen Fussgängerstreifen dienen. Die Idee ist, dass man auf der ganzen Länge der Bahnhofstrasse zu Fuss die Strasse bequem und sicher überqueren kann. Der Mittelstreifen dient dabei als Warteinsel. So kann man separat für jede Fahrspur eine Lücke im Verkehr abwarten.

Auf die unkonventionelle Lösung kam der Kanton, weil er den alten Fussgängerstreifen weg haben wollte. Dieser sorgte in den Stosszeiten für Staus, was wiederum die Zu- und Wegfahrt der Postautos verzögerte. «Mit dem Mehrzweckstreifen haben wir die Möglichkeit, Verkehr und Fussgänger koexistieren zu lassen», sagt Axel Mühlemann, im Tiefbauamt Projektleiter der Umgestaltung des Bushofs.

Die erlaubte Maximalgeschwindigkeit bleibt bei 50 Stundenkilometern – zumindest theoretisch. Denn gemäss Messungen beträgt sie zwischen Bahnunterführung und Kreisel bisher durchschnittlich 36 Kilometer pro Stunde – für Mühlemann ausreichend langsam. An die neue Verkehrssituation werden sich die Fussgänger trotzdem gewöhnen müssen, dessen ist sich das kantonale Tiefbauamt bewusst. Deshalb hat es eine Anleitung für das «flächige Queren» veröffentlicht.

Hoffen auf weniger Verspätungen

Die Busse sollen weniger im Stau stecken bleiben – eine Hoffnung, die Postauto Schweiz auf Anfrage vorsichtig teilt: «Ob die Verbesserungen im Verkehrsfluss zu weniger Verspätungen führen, kann erst nach der Inbetriebnahme des Bushofs in Erfahrung gebracht werden.»

Ebenfalls ihr Einverständnis hat die Stadt Laufen gegeben. «Mehr Raum für Fussgänger» verspricht sich Stadtpräsident Alexander Imhof. «Denn sie sind nicht mehr von einem Fussgängerstreifen eingeschränkt.» Die neue Verkehrsführung sei «einen Versuch Wert». Er kann sich jedenfalls vorstellen, dass sie funktioniert, «ich bin gespannt». Nicht zuletzt sei der Streifen eine optische Aufwertung des Bahnhofs.

«Niemand kann abschätzen, wie die Strasse ankommt», sagt der Landrat und ehemalige Laufner Stadtrat Linard Candreia. Aber er findet es gut, dass mit dem Überqueren in zwei Etappen die Schwächeren, etwa ältere Personen, bevorteilt würden. «Und ich vertraue den Planern, dass sie etwas Gutes gemacht haben.»

Gute Erfahrungen mit dieser Art der Strassengestaltung hat man im Kanton Bern gemacht, etwa in Zollikofen, Neuenegg und Thun, wo viel befahrene Verkehrsachsen mit Mittelstreifen versehen wurden. Der autokritische Verkehrs-Club der Schweiz ist voller Lob dafür: «Der Mehrzweckstreifen wurde in erster Linie für Autos und Velos entwickelt», schreibt er über Zollikofen. «Im Alltag zeigt sich, dass sich die Fussgänger den Mehrzweckstreifen ebenfalls aneignen.»

Weitere Verbesserungen denkbar

Kritisch ist hingegen der Laufner Landrat Rolf Richterich. In der Begegnungszone im Stedtli hätten die Fussgänger Vortritt, beim Bahnhof nicht. «Sie werden dort herumhühnern wie im Stedtli», ist er überzeugt. «Ich bin skeptisch, ob funktioniert, was in den Köpfen der Planer ausgedacht worden ist.»

Ebendiese Kantonsplaner sind noch nicht sicher, ob ihr Laufner Experiment wirklich klappen wird. Sie wollen deshalb die Situation an der Bahnhofstrasse beobachten, um gegebenenfalls später Verbesserungen anzubringen. So lässt Mühlemann offen, ob unter Umständen die erlaubte Höchstgeschwindigkeit doch noch tiefer liegen sollte als bei Tempo 50.