Das Schlamassel um die Zentrale Arbeitsmarktkontrolle (ZAK) soll nicht dazu führen, dass sich Schwarzarbeitgeber auf den Baustellen ins Fäustchen lachen: Am Dienstag gaben die Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (VGD), der Gewerkschaftsbund Baselland (GBBL) und die Wirtschaftskammer Baselland als Dachverband der Arbeitgeber in einem gemeinsamen Communiqué bekannt, dass die Sozialpartner einen neuen Verein gegründet haben, die «Arbeitsmarktkontrolle für das Baugewerbe» (AMKB). Tenor: ZAK-Probleme wie die Rückforderung für das Jahr 2014 (bz berichtete) regelt man bis Mitte 2017 oder per Gericht, aber die Baustellen müssen nahtlos weiter kontrolliert werden.

Der neue Verein darf sich übergangsweise bis Ende April auf die alten Strukturen stützen und die eigentlichen Kontrollen – wie vormals die ZAK – bei der Wirtschaftskammertochter Arbeitsmarktservices AG (AMS) einkaufen. Bis dahin muss die AMKB eigene Infrastrukturen organisiert haben und künftig den Leistungsauftrag des Kantons mit eigenem Personal umsetzen: «Die Kontrolltätigkeit und die Geschäftsführung der AMKB darf nicht an Dritte übertragen werden», heisst es in der Leistungsvereinbarung zwischen Kanton und AMKB.

Mehr Leistung für weniger Geld

Diese neue Leistungsvereinbarung ist wesentlich detaillierter als jene mit der ZAK. Einige zentrale Neuerungen sind:

Die AMKB übernimmt nicht nur die vormaligen Schwarzarbeitskontrollen der ZAK, sondern auch die Aufgaben der bisherigen Parallelorganisation ZPK (Zentrale Paritätische Kontrollstelle), die über die Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge (GAV) vor allem der ausländischen Entsendebetriebe wachte.