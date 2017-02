Die gute Nachricht: Künftig bekommt der Kanton Baselland die Arbeitsmarktkontrollen im Baugewerbe 40 Prozent günstiger. Denn nach den schlechten Erfahrungen ist eine neue Organisation gegründet worden, die für weniger Geld dauerhaft mehr liefern soll. Bisher hatte der Kanton den Verein Zentrale Arbeitsmarkt-Kontrolle (ZAK) per Leistungsvereinbarung mit den Schwarzarbeitskontrollen beauftragt. Die ZAK sollte für eine jährliche Pauschale von zuletzt 650 000 Franken – davon stammt die Hälfte vom Bund – mindestens 300 Kontrollen pro Jahr durchführen.

Die Zentrale Paritätische Kontrollstelle (ZPK) kontrollierte bisher auf den Baustellen, ob Handwerksbetriebe, namentlich die ausländischen, die Gesamtarbeitsverträge (GAV) einhalten. Dafür wurde sie einerseits vom Kanton, andererseits von den Organisationen der Sozialpartner bezahlt. Hinzu kamen die Einnahmen aus den Kontrollen. Mit der ZPK hatte der Kanton 330 Kontrollen pro Jahr vereinbart für eine Jahrespauschale von 650 000 respektive einem Kostendach von 800 000 Franken.

Kontrollen 40 Prozent günstiger

Seit Jahresanfang ist nun der neue Verein Arbeitsmarktkontrolle für das Baugewerbe (AMKB) für die Aufgaben der früheren ZAK und ZPK zuständig. In der Leistungsvereinbarung mit dem Kanton verpflichtet sich die AMKB, jährlich 900 Betriebskontrollen durchzuführen. Im Businessplan weist sie dafür einen Aufwand – also Kontrollen plus allgemeine Kosten inklusive Prävention und Analyse – von 2 359 000 Franken aus. Dies ergibt pro vereinbarte Kontrolle Kosten von 2621 Franken. Im Vergleich dazu betrugen im Jahr 2014 die gleichen Aufwände der ZAK und der ZPK zusammen 2 757 000 Franken. Dies ergab bei 630 vereinbarten Kontrollen je 4376 Franken.

Pro Kontrolle soll also die neue AMKB 1755 Franken – rund 40 Prozent – günstiger arbeiten als ihre Vorgängerorganisationen. Anders ausgedrückt: Bisher wurden 67 Prozent mehr Kosten verrechnet, als die Kontrollen künftig kosten dürfen.

Zu teure Strukturen

Die schlechte Nachricht: Durch die früher zu teuren Strukturen hat der Kanton Baselland zu viel für die Kontrollen bezahlt. Beispiel ZAK: Von 2010 bis und mit 2016 bekam der Verein vom Kanton 3 470 000 Franken. Geht man davon aus, dass man die Leistung der ZAK auch für 40 Prozent weniger hätte bekommen können, ergibt dies eine zu viel bezahlte Differenz von 1 388 000 Franken. Zählt man für die ZPK den gleichen Betrag hinzu, kommt man auf 2 776 000 Franken, die der Kanton in den letzten Jahren zu viel für die Arbeitsmarktkontrollen ausgegeben hat. Dabei ist dies konservativ gerechnet, denn die ZPK arbeitet bereits mehrere Jahre länger.

Anzumerken ist, dass der Vergleich der Aufwände ZAK und ZPK im Jahr 2014 mit dem Businessplan der AMKB auf belegten Zahlen beruht. Bei der Anwendung der 40 Prozent Verbilligung auf die zurückliegenden Jahre handelt es sich um eine kalkulierte Schätzung. Doch selbst wenn man eine gewisse Ungenauigkeit in Betracht zieht: Es bleibt bei einem Millionen-Betrag an verlorenen Steuergeldern.

Geld «nicht unlauter» verwendet

«Es ist festzuhalten, dass nicht der gesamte Aufwand von ZAK und ZPK direkt in Kontrolltätigkeiten zu investieren ist», erklärt Rolf Wirz, Sprecher der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (VGD) mit Verweis auf Präventionsmassnahmen. Aus heutiger Sicht seien damals die Mindestanzahl der Kontrollen in der Leistungsvereinbarung zu tief angesetzt, die Mittel für andere Massnahmen zu wenig klar definiert worden. «Das wurde mit der neuen Leistungsvereinbarung nun angepasst. Dem ist entgegenzuhalten, dass die ausgewiesenen Kosten für Prävention und Öffentlichkeitsarbeit bei ZAK und ZPK 2014 – inklusive 40 000 Franken Rückstellung – 383 000 Franken betrugen. Bei der AMKB sind dafür 426 000 Franken vorgesehen, denen 102 000 Franken Overheadkosten zugeordnet werden. Berücksichtigt man dies, resultiert eine Verbilligung von sogar 46 Prozent der Kosten, die den Kontrollen zuzurechnen sind.

Weiter verweist Wirz auf eine Erklärung der Regierung vom November 2016: «Der Verdacht, es könnten in der Vergangenheit Bundes- und Kantonsgelder in unlauterer Weise verwendet worden sein, hat sich nicht bestätigt.» Zwar habe das Wirtschaftsprüfungsunternehmen KPMG im Auftrag des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) und des Baselbieter Amts für Industrie, Gewerbe und Arbeit festgestellt, «dass die Buchführung der ZAK in den untersuchten Jahren Mängel aufweist. Es fanden sich jedoch keine Hinweise, dass Bund und Kanton in den Jahren 2010 bis 2013 zu einem finanziellen Schaden gekommen sind.»

Der KPMG-Bericht wurde bisher nicht veröffentlicht. Die Regierung fasste zusammen: «Das Finanzierungssystem im Kanton Baselland ist im Bereich der Schwarzarbeitsbekämpfung ein Ausnahmefall. Die KPMG hat für diese Art der Entschädigung Empfehlungen gemacht, welche in Zukunft eine bessere Handhabung sicherstellen sollen.» Diese Empfehlungen haben nun offenbar zu den Einsparungen geführt.