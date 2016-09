Ein 61-jähriger Lastwagenfahrer fuhr am Montag kurz nach 6 Uhr auf der Hafenstrasse in Birsfelden in Richtung Schleuse. Beim Abbiegen in ein Werkareal übersah er einen Velofahrer aus der entgegenkommenden Richtung, wodurch es zu einer Kollision kam. Dies teilt die Baselbieter Polizei mit.

Nach dem Unfall blieb der 21-jährige Velofahrer verletzt am Boden liegen. Durch die Sanität der Rettung Basel-Stadt wurde er anschliessend ins Spital eingeliefert. (poe)