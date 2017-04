Es ist grotesk: Wer mit seinem Hund zum Beispiel am Gempen spazieren geht, muss ihn im Arlesheimer Wald seit letztem Samstag an die Leine nehmen. Kaum tritt er jedoch auf Gempner Boden, kann er den Hund freilassen.

Schuld daran ist die zeitlich unterschiedliche Leinenhaltungspflicht: Obwohl die biologischen Abläufe bei den Rehen kantonsübergreifend gleich funktionieren, gelten in den Baselbieter Wäldern, aber auch in jenen des Kantons Aargau, eine Leinenpflicht für Hunde von Anfang April bis Ende Juli, im Kanton Solothurn dagegen nur im Mai und Juni. Und in Basel-Stadt – auch da gibt es Wälder – existiert überhaupt keine wildbedingte Leinenpflicht. Riehen und Bettingen verweisen Hundehalter lediglich darauf, auf den Wegen zu bleiben.

Über die unterschiedlichen Regelungen schütteln nicht nur Hundehalter, sondern auch kantonale Jagdverwalter den Kopf. Immerhin feiert die Absurdität im 2017 zumindest zu einem Teil ihre Derniere: Ab nächstem Jahr schwenkt Solothurn auf die Regelung in den Kantonen Baselland und Aargau um, sofern der Regierungsrat der vorgesehenen Jagd- und Hundeverordnung zustimmt.

Bodenbrüter vergessen

Der Solothurner Jagdverwalter Marcel Tschan sagt denn auch: «Unsere Regelung ist daneben. Heute weiss man Vieles besser als früher.» Insbesondere habe man früher nicht an die Bodenbrüter, das heisst an Auerwild, Haselhühner und Lerchen, gedacht. Aber auch bei den Rehen, dem Hauptopfer von wildernden Hunden, sind sich Tschan und sein Baselbieter Pendant Holger Stockhaus einig: Die derzeit hochträchtigen und damit langsameren Rehgeissen brauchen spätestens ab Anfang April Schutz vor jagenden Hunden.

Tschan räumt in diesem Zusammenhang mit der gängigen Meinung auf, dass die Rehkitze in warmen Frühlingen wie jetzt früher zur Welt kommen: «Das Frühlingswetter hat null Einfluss auf den Zeitpunkt der Geburt.» Die Rehgeissen seien im August in der Brunft, dann werde das Ei befruchtet. Danach komme es zur Eiruhe. Erst im Dezember beginne der Embryo zu wachsen, 24 Wochen später erfolge unabhängig vom Wetter die Geburt, erklärt Tschan. Das bedeutet, dass die Rehgeissen im Normalfall irgendwann im Mai ihre Kitze setzen.

Im Baselbiet stagnieren die offiziellen Hunderiss-Zahlen seit längerem auf einem Niveau von rund 30 pro Jahr; anfangs der Nuller-Jahren waren sie teils noch mehr als doppelt so hoch. Im Jagdjahr 2015/16 (April 15 bis März 16) fielen 28 Tiere Hunden zum Opfer – je sieben Rehböcke und Rehkitze, 13 Rehgeissen und ein Fuchs; neuere Zahlen sind im Moment nicht verfügbar. Im Kanton Solothurn dagegen nehmen die Hunderisse laut Tschan zu. Aber sowohl Tschan wie Stockhaus verweisen auf die wahrscheinlich hohe Dunkelziffer von gerissenen Tieren.

Und beide betonen, dass eigentlich auch im Winter, wenn die Rehe insbesondere bei Schnee geschwächt sind und weniger Nahrung zur Verfügung haben, eine Leinenpflicht für Hunde Sinn machen würde. Dazu Stockhaus: «Dass wir dann keine Leinenpflicht haben, ist ein Kompromiss. Man muss auch an die Hunde denken, die Auslauf brauchen.»

Kaum Bussen im Baselbiet

Grosszügig ist man im Baselbiet mit Hundehaltern allerdings auch zwischen April und Juli. «Wir setzen in erster Linie aufs Verständnis der Leute und weniger auf Bussen. Deshalb verwarnen wir in der Regel säumige Hundehalter zuerst.» Für Bussenverfügungen ist die Verwaltung auf Anzeige von Jagdaufsehern oder Gemeinden zuständig. Im letzten Jahr sei aber keine Busse ausgesprochen worden, ergänzt Stockhaus.

Nicht einig sind sich Stockhaus und Tschan, von welchen Hunden die grösste Gefahr für Rehe ausgeht: Für Stockhaus sind das «wenig geschulte Jagdhunderassen», für Tschan «stumm jagende Hunde». Diese würden das Reh am meisten stressen, weil es nicht abschätzen könne, wo sich der Hund befinde und bis zur Erschöpfung kopflos renne. Jagdhunde, so sagt Tschan, würden aber bellend jagen.