Die Studie, welche die FDP Baselland am Montag vorstellte, sorgte in Basel-Stadt für Empörung. Aber auch im Landkanton dürften nicht alle Freude haben an der 40 Seiten starken Abhandlung mit dem Titel «Design to Cost – Verbesserung der Finanzsituation der Universität Basel». Zumindest eine Passage widerspricht den Interessen von Baselland diametral: «Aufseiten des Aufwands ist ein Optimierungspotenzial bei der nicht klar erkennbaren Immobilienstrategie der Universität auszumachen. Die Universität Basel ist sehr weit weg vom Gedanken eines zentralen Campus. Weit auseinanderliegende Institute und zu viele kleine Räume und Liegenschaften erhöhen den gesamten Raumbedarf und erschweren die Entstehung von Synergien.» Hochschulen wie die Uni Zürich und die Fachhochschule Bern würden deshalb eine «räumliche Konzentration» anstreben.

Bei diesem Punkt werden sich die Mitglieder des Universitätsrats am Kopf kratzen. Denn sie haben erst kürzlich eine ganz anders lautende Hausaufgabe erhalten von ennet der Birs: Sie sollen prüfen, welche Institute oder gar Fakultäten ins Baselbiet verlegt werden könnten. Favorit ist aber nicht etwa der Allschwiler Bachgraben oder der Dreispitz in Münchenstein, sondern Liestal. Vorgesehen ist, dass angehende Juristen und Wirtschaftswissenschaftler künftig im noch zu bauenden Bahnhofskomplex des Kantonshauptorts unterrichtet werden. Also weit weg vom Petersplatz.