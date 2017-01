Dass die vorberatende Personalkommission den Kündigungsschutz für Baselbieter Kantonsangestellte weitgehend an das Obligationenrecht (OR) anpassen wollte, hat im Landrat für Diskussionen gesorgt. Nicht-Eintreten und eine Rückweisung der Teilrevision des Personalgesetzes lehnte das Parlament in der ersten Lesung indes ab.