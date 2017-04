Roger Moll hatte nie Zweifel, dass er genügend Unterschriften für das Referendum gegen den Margarethenstich zusammenbekommen würde. Was aber tatsächlich an Unterschriften eingegangen ist, erstaunt selbst den ehemaligen FDP-Landrat und Kopf des Referendumskomitees gegen die Verlegung von 300 Meter Tramgleis über den Margarethenstich zwischen Binningen und Basel.

Am Montagnachmittag zählte Moll bereits über 2500 Unterzeichnende für sein Referendum – «und es werden noch mehr», verspricht er. Nötig wären 1500. Am Mittwochvormittag wird das Komitee die Unterschriften bei der Landeskanzlei abgeben. Die Referendumsfrist läuft am 13. April aus.