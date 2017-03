An sieben Stellen überlastet

Für den Verkehrsfluss-Bericht 2016 hat das Tiefbauamt die Verkehrsqualität an 36 Standorten in die Qualitäts-Stufen A bis F eingeteilt: A bis C heisst unproblematisch, D ist «nahe an der zulässigen Belastung», E bedeutet «kritisch» und F signalisiert «Überlastung».

Mit F wurden sieben Brennpunkte bewertet: die Kreuzung Baslerstrasse/Binningerstrasse sowie die die Lichtsignalanlage Hegenheimermattweg/Grabenring in Allschwil, die Kreuzung Eichgasse/Therwilerstrasse in Biel-Benken, der Kreisel Mitteldorf in Bottmingen, die Anschlüsse Reinach Nord und Reinach Süd sowie der Kreisel Kägen in Reinach.

Neun Standorte sind mit E oder D bewertet, der Rest mit A bis D. Zu jedem Standort ist tabellarisch aufgeführt, was entweder gemacht wurde oder geplant ist. Das reicht von der Optimierung der Ampelschaltung bis zu längeren Abbiegespuren oder dem Umbau im Kreisel.