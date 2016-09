Am Donnerstag sind die Sommerferien auch für die 90 Landrätinnen und Landräte endgültig vorbei. Und wie schon vor der Sitzungspause dominiert bereits wieder ein Thema die Baselbieter Politik: die Händedruck-Affäre der Sekundarschule Therwil. Gleich vier Vorstösse werden dazu – ein gewisses Beratungstempo des Plenums vorausgesetzt – übermorgen behandelt. Allen gemeinsam ist, dass sie Mitte April eingereicht wurden, als die Debatte um die beiden muslimischen Brüder, die aus religiösen Gründen ihrer Lehrerin die Hand nicht mehr reichen wollten, publik geworden war.

Auch handelt es sich mit Motionen um die stärkste Form von Vorstössen, die die Volksvertreter ergreifen können. Und mit den Urheber-Fraktionen SVP, FDP und CVP sind es ausschliesslich die Bürgerlichen, die Druck auf die Regierung und vor allem auf Bildungsdirektorin Monica Gschwind, selbst eine Freisinnige, ausüben.

Regierung nimmt Eltern in Pflicht

Die Debatte kann aber bereits vorgezeichnet werden, denn der Regierungsrat hat zu allen vier Vorstössen ausführliche Stellungnahmen veröffentlicht. Sofort fällt auf: Gschwind gehen die Forderungen zu weit. Die Regierung beantragt dem Landrat, zwei Motionen komplett abzulehnen und zwei nur als Postulat zu überweisen. «Prüfen und berichten» statt zwingender Aufträge, Bildungsgesetz oder Verfassung zu ändern. Konkret geht es um folgende Forderungen:





Keine Sonderregelungen für religiös-politische Minderheiten

Die SVP will, dass «sämtliche Sonderregelungen für religiöse oder politisch-weltanschauliche Überzeugungen von Schülerinnen und Schülern oder deren Erziehungsberechtigten umgehend aufgehoben werden». Deren Unzulässigkeit soll zudem im Bildungsgesetz verankert werden. Hierzu könnte das Verdikt der Regierung nicht deutlicher sein: «Die Motion ist verfassungswidrig.» Dies, weil bei der allgemeinen Schulpflicht die Glaubens- und Gewissensfreiheit der Betroffenen berücksichtigt werden müsse. Es könnten und sollten demnach nicht sämtliche Sonderregelungen an den Schulen aufgehoben werden. Dies dürfte in praktisch allen Fällen zu einer Grundrechtsverletzung führen, so die Regierung. Letztlich sei die Forderung schlicht «nicht umsetzbar».

SVP-Fraktionschef Dominik Straumann beeindruckt dieses harte Urteil nicht: «Wir werden die Begründung noch von unseren Juristen prüfen lassen. Es wäre nicht das erste Mal, dass der Rechtsdienst der Regierung falsch liegt.» Er persönlich werde an der Motion festhalten. Dabei sei er sich bewusst, dass sie radikal formuliert ist. So zeigt die Regierung in ihrer Antwort auf, dass längst etablierte und vom Bundesgericht klar geschützte Ausnahmen wie etwa das religiöse Ruhetagsgebot der Juden auch davon betroffen wären. Hier weicht Straumann aus: «Zu einzelnen Beispielen möchte ich nichts sagen. Es geht uns grundsätzlich darum, dass unsere Grundwerte akzeptiert werden.» Über Ausnahmen könne man noch diskutieren. Es sei schliesslich nur selten so, dass eine Motion im Wortlaut umgesetzt werde, krebst er zurück.





Staatliches Recht vor religiösen Vorschriften

Abgelehnt wird auch eine der beiden FDP-Motionen. Landrat Marc Schinzel fordert, den Satz «Weltanschauliche Auffassungen und religiöse Vorschriften entbinden nicht von der Erfüllung bürgerlicher Pflichten» in die Baselbieter Verfassung zu schreiben. Derselbe Satz steht bereits in der Aargauer Verfassung und stand auch in der alten Bundesverfassung von 1874. Die Regierung lehnt es ab, weil sich dadurch «an der geltenden Rechtslage nichts ändern würde». Nach wie vor müsse die Glaubens- und Gewissensfreiheit berücksichtigt werden.

«Es stimmt nicht, dass der Satz nichts ändern würde», entgegnet Schinzel. Als Jurist, der sich beim Eidgenössischen Justizdepartement seit Jahren schwerpunktmässig mit Religionsfreiheit beschäftige, müsse er widersprechen. Würde das Volk nämlich der Verfassungsänderung zustimmen, so müssten die Gerichte dies künftig bei ihren Abwägungen berücksichtigen. «Es wäre ein deutliches Zeichen.» Schinzel möchte klar an der Motion festhalten.





Bildungsanspruch durchsetzen

Beim zweiten Anliegen der FDP hingegen kann Schinzel die Argumente der Regierung nachvollziehen, weshalb sie die Motion nur als Postulat entgegennehmen möchte. «Damit kann ich leben», sagt er. Zwar hält die Regierung auch hier für verfassungswidrig, dass die FDP für Sonderregelungen jeweils eine gesetzliche Grundlage fordert. Probleme mit dem Grundrecht wären programmiert. Doch hält die Regierung andere Teile des Vorstosses für «prüfenswert» – und nutzt die Antwort gleich für eine Ankündigung: So will er dem Landrat eine Vorlage unterbreiten, die in Sachen Achtung gesellschaftlicher Werte mehr Pflichten für Schüler und Eltern im Bildungsgesetz festschreiben soll. «Da werde ich natürlich genau hinschauen», sagt Schinzel.





Integration statt religiöse Sonderregelungen

Der vierte Vorstoss im Bunde stammt von der CVP. Auf den ersten Blick ähnelt er jenem der SVP, da auch Sonderregelungen verhindert werden sollen. Nur so ist zu erklären, weshalb die Regierung in ihrer Stellungnahme ganze Passagen aus der SVP-Antwort kopiert hat. Motionär Pascal Ryf wehrt sich aber: «Uns geht es explizit nur um jene Sonderregelungen, die im Widerspruch zu unseren Grundwerten und der gelebten Kultur stehen.» Jüdische Feiertage etwa seien davon nicht betroffen. Ryf: «Die jüdische Kultur ist Teil der Geschichte der Schweiz.»

Immerhin: Auch hier nutzt die Regierung andere Teile der CVP-Motion für eine Ankündigung: Statt im Bildungsgesetz eine Grundlage für Integrationsvereinbarungen zwischen Schule und Eltern zu schaffen, möchte die Regierung eine Meldepflicht an die Ausländerbehörde bei Integrationsschwierigkeiten gesetzlich verankern. Ryf bleibt skeptisch: «So ist es wieder am Staat, ein Problem festzustellen. Für mich stehen aber die Ausländer in einer Bringschuld.» Ob er an der Motion festhält, macht Ryf auch davon abhängig, wie viel Gschwind übermorgen zum Fall Therwil offenlegt. Wie Schinzel und Straumann fordert er – trotz laufendem Verfahren – nähere Informationen, wann endlich welche Sanktionen greifen.