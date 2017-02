Im Umfeld der Uni Basel herrscht Nervosität. Neben den Verhandlungen der Regierungen beider Basel zur Finanzierung der gemeinsamen Uni werden hinter den Kulissen auch Personalien hitzig diskutiert. Konkret geht es um die Neuwahl des derzeit vom Basler alt Regierungsrat Ueli Vischer präsidierten, elfköpfigen Universitätsrat. Dieser legt strategische Ausrichtung sowie Entwicklungsschwerpunkte der Uni fest und wacht über die Einhaltung des Budgets.

Nun stehen Neuwahlen in das – zumindest auf dem Papier – oberste Entscheidorgan der Uni an. Für die Amtszeit 2018 und 2021 wählen die Regierungen von Stadt und Land in Eigenregie je fünf Vertreter, der elfte Sitz wird von der Uni vorgeschlagen und von den Kantonsregierungen bestätigt. Die Vorbereitungen seien bereits vor längerer Zeit an die Hand genommen worden und stünden vor der Umsetzung, sagt die federführende Regierungsrätin Monica Gschwind auf Anfrage. Sie sitzt selbst von Amtes wegen im Unirat.

Gschwind alleine auf weiter Flur

Wie die bz weiss, ist Gschwind unzufrieden mit der Baselbieter Delegation. Diese besteht neben ihr aus dem Reinacher Unternehmer Klaus Endress, der SBB-Kommunikationschefin und ehemaligen CVP-Nationalrätin Kathrin Amacker, dem Life-Sciences-Berater Dieter Scholer sowie aus Paul Herrling, Leiter Corporate Research bei Novartis. Gschwind sei bei mehreren Abstimmungen im Unirat alleine auf weiter Flur gestanden. Dabei ging es unter anderem um Sparforderungen aus dem Baselbiet. Dies bestätigen mehrere Personen aus dem Umfeld des Unirates gegenüber der bz. Die Treuhänderin und Nicht-Akademikerin Gschwind tut sich generell schwer mit dem intellektuellen, teilweise gestelzten Umfeld der Uni. Belegt ist unter anderem, dass sie in ihrem ersten Amtsjahr als Bildungsdirektorin dem Dies academicus, dem höchsten Feiertag der Uni, fernblieb. Ein diplomatischer Fauxpas.

Gschwind äussert sich nicht konkret zu der anstehenden Wahl. Umso deutlicher werden die, die ihren Kurs im Baselbiet unterstützen. Etwa SVP-Präsident und Landrat Oskar Kämpfer: Er fordert, dass die komplette Baselbieter Delegation abgesehen von Gschwind ausgewechselt wird. «Die Regierung sollte Vertreter in den Unirat wählen, welche die Interessen unseres Kantons vertreten. Meines Erachtens war dies bisher bloss teilweise der Fall.» Kämpfer verweist darauf, dass es die Baselbieter Unirats-Mitglieder in den letzten zehn Jahren nicht geschafft hätten, die Forderung nach einem namhaften Fakultätsstandort auf dem Land Wirklichkeit werden zu lassen. Ein Uniratsmitglied habe ihm ins Gesicht gesagt: «Ich bin nicht fürs Baselbiet da drin, sondern für die Uni.» Das gehe nicht, findet Kämpfer. Daneben sei der Unirat zu passiv. Er nehme viele der ihm im Staatsvertrag übertragenen Aufgaben kaum wahr, findet Kämpfer.

Klaus Endress muss gehen

Derselben Meinung ist Rolf Richterich, Fraktionschef von Gschwinds FDP im Landrat: «Es braucht nun frischen Wind im Unirat. Es müssen mehr Leute rein, die nicht bewahren, sondern verändern wollen.» Augenfällig sei zudem, dass die Baselbieter Uniräte «irgendwelche Strategien» verfolgten, doch nicht jene, die vom Kanton vorgegeben würden. Monica Gschwind verweist allgemein darauf, dass die von der Regierung gewählten Mandatsträger «ihre Tätigkeit im Einklang mit der definierten Eigentümerstrategie ausüben müssen.»

Das deutet auf einen «Change», auf einen grossen Wechsel hin, wie ihn Richterich und Kämpfer fordern. Ein Baselbieter Unirats-Vertreter wird sicher gehen müssen: Der 68-jährige Ratsvize Klaus Endress fällt der in den Richtlinien zu den Kantonsbeteiligungen festgehaltenen Altersguillotine zum Opfer. Demnach sind nur Personen in Organe wie den Unirat wählbar, die das 66. Altersjahr nicht vollendet haben. Endress lässt keinen Zweifel daran, dass er gerne weitergemacht hätte. Zur Kritik, die Baselbieter Uniratsmitglieder würden die Interessen des Kantons ungenügend vertreten, sagt Endress: Die Uni habe Budget-Kürzungen vorgeschlagen, die schmerzhaft seien, die Uni aber nicht nachhaltig beschädigen würden. «Das kann ich so unterstützen. Zu mehr darf ich nicht die Hand reichen.»