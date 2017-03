Bereits jetzt ist der Muttenzer Westen zu Stosszeiten dem Verkehrskollaps nahe. Sobald die Autos auf den Autobahnen nicht mehr flüssig vorankommen, weichen sie auf die Kantonsstrassen in Muttenz aus. Auf der St. Jakobs-Strasse, auf der Birsfelderstrasse und auf der Münchensteinerstrasse rollt dann nicht mehr viel, die Rennbahnkreuzung ist hoffnungslos verstopft. Doch es kommt noch übler für Muttenz. Denn im Herbst beginnt die Sanierung des Schänzli-Tunnels der H 18. Mehrere Jahre lang wird ein Teil des Transitverkehrs aus Delémont Richtung Basel beim Gebiet Schänzli auf die St. Jakob-Strasse geleitet, von engen Kurven und einer Ampel abgebremst. Schnell wird man dort nicht vorankommen, Staus werden wohl die Regel sein.



Zudem wird der von der Autobahn abgezweigte Verkehr Vortritt gegenüber dem Lokalverkehr haben, weshalb die St. Jakobs-Strasse wohl auch östlich des Umleitungsabschnitts noch verstopfter sein wird als jetzt. «Zwischen dem Gebiet St. Jakob und Muttenz wird man fast nicht mehr durch kommen», sagt der Muttenzer Gemeinderat Roger Boerlin (SP).

Seine Prognose: Viele Autofahrer werden versuchen, das Chaos an der St. Jakobs-Strasse zu umfahren, sodass der Verkehr auf den umliegenden Strassen noch dichter werden dürfte. «Die Erfahrung zeigt, dass dann der Verkehr auf die Quartierstrassen ausweicht», sagt er.



Zudem drohe das Unterwartquartier regelrecht vom Stau auf den verstopften Kantonsstrassen eingesperrt zu werden, befürchtet er. Für Boerlin ist klar : «Wir dürfen unsere Bevölkerung nicht im Stich lassen.» Deshalb hat der Gemeinderat letzte Woche bei einem Ingenieurbüro eine Studie in Auftrag gegeben. Das Ziel: Konkrete Massnahmen aufzeigen, die Ausweichverkehr durch Wohngebiete verhindern sollen. Gut möglich ist laut Boerlin, dass Muttenz mit dem ebenfalls verkehrsgeplagten Birsfelden gleichzieht. Dort ist das Befahren von Quartierstrassen zu Stosszeiten nur noch Zubringern erlaubt, ansonsten drohen Bussen. Möglich wäre auch ein Kreisel an der Einmündung der Reichensteinerstrasse (einer Gemeindestrasse) in die Münchensteinerstrasse, damit die Anwohner ihr Quartier besser verlassen können.

Die Zeit eilt

Die Sanierung des Schänzli-Tunnels ist ein Projekt des Bundes, dem Besitzer des Autobahnknotens Schänzli. Der Kanton will mit dem Bundesamt für Strassen (Astra) für die Baustellenzeit ein Mobilitätsmanagement ausarbeiten – doch das ist «zu weit weg von unseren Bedürfnissen», so Boerlin. An einer Informationsveranstaltung zur Baustelle habe die Bevölkerung Fragen zum Ausweichverkehr auf Gemeindestrassen gestellt. Weder das Astra noch der Kanton hätten sie beantworten können. Auch der Gemeinderat sprach die zusätzliche Belastung der Quartierstrassen beim Astra an – erfolglos.



Deshalb lanciert die Gemeinde Muttenz die 10 000 Franken teure Studie auf eigene Faust, und sie wird wohl auch die daraus abgeleiteten Massnahmen selber finanzieren. «Eigentlich müsste uns der Bund Hand bieten», sagt Boerlin. Aber offenbar sei das Astra nur für die Autobahnen und der Kanton für die Kantonsstrassen zuständig. Die Gemeinde müsse deshalb wohl selber schauen, was auf ihren eigenen Strassen passiere. «Wir müssen das Heft jetzt selber in die Hand nehmen, und zwar rasch», sagt Boerlin. «Sonst haben wir bald den Stau im Haus.»

Tatsächlich bleibt für Massnahmen gegen Ausweichverkehr nicht viel Zeit.



Die Hilfsbrücke, die den Verkehr von der St. Jakobs-Strasse zurück zur Autobahn führen soll, ist bereits in Bau. Das baustellenbedingte Verkehrsregime wird im Oktober in Betrieb genommen. Von sich aus wollen sich die Strassenbauer des Bundes nicht um den Ausweichverkehr kümmern, den ihre Baustelle verursachen könnte. «Das Astra hat keinen Auftrag, den Verkehr in Quartierstrassen anzuschauen», sagt Esther Widmer, Sprecherin der Zofinger Astra-Filiale. Muttenz sei aber auch nicht auf des Astra zugegangen. Sie betont: «Wir sind gesprächsbereit.»

Kanton will Verkehr umlagern

Zudem verweist die Sprecherin auf das angekündete Mobilitätsmanagement des Kantons. Dieses soll im Sommer vorliegen, betrifft die Sorgen aus Muttenz aber nur am Rande. «Unsere Massnahmen haben zum Ziel, motorisierten Individualverkehr rund ums Schänzli während der Sanierungszeit grossräumig auf andere Verkehrsträger zu verlagern», sagt Martin Schaffer, stellvertretender Leiter Gesamtverkehrsplanung im kantonalen Tiefbauamt. Für Auswirkungen, die die Baustelle auf Quartierstrassen haben könnte, verweist er ans Astra – und an die Gemeinde Muttenz.