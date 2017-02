So explizit, wie die Nachricht am Dienstag die Runde machte, will Urs Winkelmann den Sachverhalt nicht bestätigen. Der Flugfeldleiter und Sprecher des Organisationskomitees verweist auf die ausstehenden nächsten Schritte. Noch steht also nicht endgültig fest, ob die Flugtage in Dittingen tatsächlich 2018 wieder aufleben werden. Dazu braucht es neben der Durchführungsbewilligung des Bundesamts für Zivilluftfahrt (Bazl) und diversen Nebenbewilligungen durch den Gemeinderat vor allem auch einen Grundsatzentscheid durch die Generalversammlung der organisierenden Segelfluggruppe Dittingen. Diese ist am 18. März vorgesehen.

Doch so, wie sich die momentane Stimmung in Dittingen präsentiert, spricht vieles dafür, dass 2018 nach dreijährigem Unterbruch die Flugtage wieder stattfinden werden. Den Ausschlag für die positive Prognose hat eine Informationsveranstaltung am 6. Februar gegeben, über die das «Regionaljournal» von SRF am Dienstag berichtete. Dort zeigte sich laut Winkelmann ein Grossteil der teilnehmenden Dorfbevölkerung einverstanden mit dem neuen Sicherheitskonzept, das für grössere Flugzeuge keine Flugroute mehr über das Dorf Dittingen vorsieht.

Dieses Konzept war im Nachgang zum tödlichen Unglück von 2015 von einer Arbeitsgruppe entwickelt worden. Der zuständige Gemeinderat Edi Jermann denkt, dass durch die Anpassung der sogenannten «Vorführachse» die Sicherheit der Flugtage «deutlich erhöht» werden könne. «Die grossen und schweren Flugzeuge fliegen nicht mehr direkt über das Dorf», bestätigt Winkelmann die Änderung, «wir verlegen die Vorführachse über den Wald.»

«Kritische Stimmen im Dorf gegenüber den Flugtagen und dem Flugplatz hat es schon immer gegeben und wird es immer geben», schränkt Jermann ein. Laut Aussage von Bazl-Vertreter Jörg Turnheer wird das Bundesamt die Durchführungsbewilligung verweigern, sollte sich innerhalb von Dittingen eine «grosse Bürgerbewegung» formieren, die sich gegen die Neuauflage der Flugtage stellt. Doch OK-Vertreter Winkelmann und Gemeinderat Jermann sagen übereinstimmend, dass es hierfür keinerlei Anzeichen gibt.

Dittingens Gemeindepräsidentin Regina Weibel möchte sich zum Thema nicht äussern, da sie als Vorstandsmitglied der Segelfluggruppe und OK-Präsidentin von 2015 in den Ausstand getreten ist. Ebenso möchte Weibel weder bestätigen noch dementieren, dass sie an einer künftigen Austragung erneut den OK-Vorsitz übernehmen wird.