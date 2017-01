Viele Gemeinden stehen der Unternehmenssteuerreform III (USR III) kritisch gegenüber. Sie erwarten, dass ihnen wegen der Steuerreform riesige Ausfälle entstehen. Nun hat erstmals eine Gemeinde offiziell vor Steuererhöhungen gewarnt. Muttenz rechnet mit einem Millionenloch in seiner Kasse infolge der USR III, über die am 12. Februar abgestimmt wird. In einem gestern publizierten Communiqué beziffert der Gemeinderat die Ausfälle auf jährlich 2,9 Millionen Franken ab 2024 – in die Bresche springen müssten dann wohl die natürlichen Personen, also die Einwohner.

Gemeindepräsident Peter Vogt (CVP) malt schwarz. «Auch wegen der bereits angespannten Finanzlage und Sparmassnahmen», lässt er sich zitierten, «werden wir für die Schliessung der Lücken wohl nicht um eine Steuererhöhung bei den natürlichen Personen und einen spürbaren Leistungsabbau herumkommen.»

Üblich ist es nicht, dass sich Gemeindebehörden zu nationalen Vorlagen äussern. Der Gemeinderat rechtfertigt sein Communiqué damit, dass diese Abstimmung «direkten Einfluss auf die Steuersituation und die Budgetplanung der Gemeinden» habe. Man wolle der Bevölkerung «eine weitere Entscheidungsgrundlage» bieten.