Monica Gschwind ist wahrlich nicht zu beneiden. Da wird der Baselbieter Bildungsdirektorin seit vergangenem April Unfähigkeit im Umgang mit der Händedruck-Affäre an der Sekundarschule Therwil vorgeworfen – und nun ist auch ihr Lösungsvorschlag unter Beschuss. Gestern publizierte die Baselbieter SP eine gesalzene Vernehmlassungsantwort zur Regierungsvorlage, mit der Gschwind Schüler per Gesetz verpflichten will, «an hiesig gängigen Ritualen teilzunehmen», namentlich der Handschlag – sofern er eingefordert werde. Ausserdem sollen die Schulleitungen künftig «wesentliche Integrationsprobleme» dem Amt für Migration melden. Gar in die Verfassung käme der Grundsatz, dass «weltanschauliche Auffassungen und religiöse Vorschriften nicht von der Erfüllung bürgerlicher Pflichten entbinden».