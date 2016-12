Mit Kritik und Widerstand geht Bernhard Fröhlich, akkreditierter Mediator und ausgebildet in Konfliktbewältigung und -forschung, positiv um. Er ist ein Freund von Workshops weg von zu Hause, weniger von zwei-, dreistündigen Sitzungen. An mehrtägigen Treffen lerne man sich besser kennen und gelange so in der Regel schneller zu Lösungen, ist Fröhlich überzeugt.

Über das Monopol der Gebäudeversicherung und die tiefen Versicherungsprämien schwärmt Bernhard Fröhlich: «An europäischen Anlässen glaubten mir das Leute aus anderen Ländern zuerst nicht, dass bei uns in der Schweiz ein solches System existiert: versichert gegen Feuer und Elementarschäden 100 Prozent zum Neuwert – und das bis heute ohne Selbstbehalt.» So was gibt es sonst auf der ganzen Welt nirgends. Die tiefen Prämien rühren davon, dass die BGV mit geringen Akquisitionskosten auskommt und die Verwaltung schlank hält.

Mit der interkantonalen Risikogemeinschaft stehen den 17 Gebäudeversicherungen in einem grossen Schadenfall 1,2 Milliarden Franken mit gegenseitiger Verpflichtung zur Verfügung, ohne dafür Prämien zahlen zu müssen. Die Überschwemmungen im Laufental 2007 waren mit 80 Millionen Franken das bisher grösste Schadenereignis im Baselbiet.

Ein weiterer Vorteil der kantonalen Gebäudeversicherungen ist der Risikoausgleich. Damit hat die BGV das Privileg, alle Liegenschaftsbesitzer im Baselbiet zu haben, aber auch alle aufnehmen zu müssen. Laut Fröhlich hat die BGV seit 22 Jahren die Prämien nicht erhöht. Wo gibts das schon?

«Das Geschäft im Griff haben»

Egal, wo Bernhard Fröhlich am Ruder war, er verantwortete immer auch die Öffentlichkeitsarbeit. «Wenn es um Auskünfte geht, will ich eine konzentrierte und klare Meinung des Chefs haben», ist Fröhlichs Devise. Wenn etwas Negatives laufe, müsse ohnehin der Chef geradestehen. Wenn etwas positiv sei, soll er das ebenfalls sagen dürfen. Und jede eingegangene Rechnung ging über sein Pult. Fröhlich will wissen, was wie läuft. «Ich will nicht die Mitarbeiter kontrollieren, sondern das Geschäft im Griff haben.»

Ab Neujahr will sich der Neo-Pensionär vermehrt unter anderem einem Projekt in Marokko widmen. Dort unterstützt er Kinder – «die ärmsten der ärmsten» –, damit sie eine entsprechende Schulbildung erhalten. Bernhard Fröhlich wird auch öfter als Mediator tätig sein, zudem ist er in einem Familienunternehmen als Verwaltungsratspräsident engagiert. Und mehr Golf spielen will er. Aber die Ära BGV ist jetzt vorbei.